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    • Haberler
    • 15.06.2023 21:06
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    • 15.06.2023 21:06
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    YARIN İETT ÜCRETSİZ Mİ? 16 Haziran karne günü otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray bedava mı? İETT toplu taşıma sefer saatleri!

    Karne günü hakkında aramalar hız kazandı. Karnesini almaya gidecek öğrenciler İETT otobüslerinin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 16 Haziran karne günü otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray bedava mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    YARIN İETT ÜCRETSİZ Mİ?

    2022-2023 yılı eğitim ve öğretim yılı yarın sona erecek. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak. Peki, YARIN İETT ÜCRETSİZ Mİ? 16 Haziran karne günü otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray bedava mı? İşte detaylar...

    KARNE GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK MI?

    16 Haziran cuma günü okullarda karne heyecanı yaşanacak. Karne günü toplu taşımanın ücretsiz olacağına dair bir bilgi henüz paylaşılmadı. Konuyla ilgili bir gelişme olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

    KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?

    Okullarda karnelerini almak için bekleyen 19 milyondan fazla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi cuma günü karne alacak. Karneler öğrencilerin eğitim aldığı sınıflarda verilecek.

    Karne dağıtım saatleri okullara ve illere göre değişkenlik gösterebilir. Öğrenciler ve aileleri karne dağıtımı saatlerini ilgili sınıf öğretmenlerinden veya okul yönetimlerinden öğrenebilirler.

    Karne dağıtımları genellikle sabah 09.00 ile 10.00 saatleri arasında dağıtılmaktadır.

        KARNE GÜNÜ OKULA SERBEST Mİ GİDİLECEK?

        Karne günlerinde öğrencilerin okula serbest kıyafetle geleceğine ilişkin bir yönetmelik bulunmamaktadır.



        Normal şartlarda karne günü öğrenciler üniformalı bir şekilde okula gitmelidir. Ancak bu durum okullara göre değişkenlik gösterebilir. Bazı okullarda resmi üniforma şart koşulurken bazı okullarda ise karne günü sivil kıyafetle gidilebiliyor.
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        Haberler Haberler YARIN İETT ÜCRETSİZ Mİ? 16 Haziran karne günü otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray bedava mı? İETT toplu taşıma sefer saatleri!
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