YARIN İETT ÜCRETSİZ Mİ? 16 Haziran karne günü otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray bedava mı? İETT toplu taşıma sefer saatleri!

2022-2023 yılı eğitim ve öğretim yılı yarın sona erecek. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak. Peki, YARIN İETT ÜCRETSİZ Mİ? 16 Haziran karne günü otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray bedava mı? İşte detaylar...
KARNE GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK MI?
16 Haziran cuma günü okullarda karne heyecanı yaşanacak. Karne günü toplu taşımanın ücretsiz olacağına dair bir bilgi henüz paylaşılmadı. Konuyla ilgili bir gelişme olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?
Okullarda karnelerini almak için bekleyen 19 milyondan fazla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi cuma günü karne alacak. Karneler öğrencilerin eğitim aldığı sınıflarda verilecek.
Karne dağıtım saatleri okullara ve illere göre değişkenlik gösterebilir. Öğrenciler ve aileleri karne dağıtımı saatlerini ilgili sınıf öğretmenlerinden veya okul yönetimlerinden öğrenebilirler.
Karne dağıtımları genellikle sabah 09.00 ile 10.00 saatleri arasında dağıtılmaktadır.