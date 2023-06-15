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    • Haberler
    • 15.06.2023 13:08
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    • 15.06.2023 13:22
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    Türkiye'nin il sayısı artıyor! İlk sinyal verildi: İşte 100. yılda 100 il! Hangi ilçeler il olacak? İşte aday ilçeler...

    Türkiye'nin 100. yılı itibariyle daha güçlü ve büyük bir Türkiye için adımlar atılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından "Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." ifadelerinin kullanılmasıyla il olmaya aday ilçeler merak edildi. Konuyla ilgili AK Parti 19 ilçenin il olması için çalışmalara başladı. Öte yandan 922 ilçe arasından hangilerinin seçileceği en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte Türkiye’nin il olmaya en yakın ilçeleri...

    takvim.com.tr
    Hangi ilçeler il olabilir?

    AK Parti 19 ilçenin il olması için çalışmalara başladı. İl olmak için o ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor.

    8 BAŞLIKTA KRİTERLER
    Nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun gibi 8 başlıktaki kriterlere uyan yerler il olacak. Şu ana kadar adı geçen bir ilçe olmasa da kriterleri karşılayabilecek Alanya, Tarsus, İnegöl, Çorlu, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erçiş gibi ilçeler bulunuyor.

    TÜRKİYE'DE İL SAYISI 100'E Mİ ÇIKACAK?
    Bazı ilçelerin nüfusu bir ilden çok daha fazla hale geldi. Demografik ve sosyal yapısıyla giderek büyüyen ilçeler için alınan kararı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıkladı.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuyla ilgili olarak "Yeni yüzyılda 100 il 1000 ilçeden müteşekkil idare yapısıyla, gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." ifadelerini kullandı. Bu nedenle il olmaya en yakın ilçeler merak konusu oldu.

    67 DEN 81'E ÇIKTI
    1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıkmıştı.

    İL OLMA KRİTERLERİ NELER?
    Senelerdir il olmayı bekleyen birçok il dört gözle yapılacak açıklamayı bekliyor. Coğrafi şartların yanında bir ilçenin il olabilmesi için en az 100 bin nüfusa ve merkeze en az 30 kilometre mesafede yer alması gerekiyor. Bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda Alanya en uygun il olarak konumlanıyor. Bu şartlara uyan birçok il konuyla ilgili gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

    2023 YILINDA 100 İL ARASINDA OLMAYA EN YAKIN İLÇELER
    Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik şartları gibi kriterlere göre değerlendirilen ilçeleri sizler için derledik. İşte 2023 yılında Türkiye'nin 100 ili arasında yer almaya aday olan ilçeler...

    ALANYA, ANTALYA

    NÜFUS: 364 BİN 180

        TARSUS, MERSİN

        NÜFUS: 350 BİN 732

        İNEGÖL BURSA

        NÜFUS: 294 BİN 485

        ÇORLU, TEKİRDAĞ

        NÜFUS: 290 BİN 155

            SİVEREK, ŞANLIURFA

            NÜFUS: 267 BİN 942

            MANAVGAT, ANTALYA

            NÜFUS: 252 BİN 941

            İSKENDERUN, HATAY

            NÜFUS: 251 BİN 682

                AKHİSAR, MANİSA

                NÜFUS: 177 BİN 419

                FETHİYE,MUĞLA

                NÜFUS: 177 BİN 702

                EREĞLİ .ZONGULDAK

                NÜFUS:175 BİN 309

                    ERCİŞ,VAN

                    NÜFUS: 171 BİN 000

                    EDREMİT, BALIKESİR

                    NÜFUS: 167 BİN 901

                    BANDIRMA, BALIKESİR

                    NÜFUS: 164 BİN 965



                        NAZİLLİ, AYDIN

                        NÜFUS: 162 BİN 737

                        CİZRE, ŞIRNAK

                        NFÜS: 59 BİN 754

                        LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ

                        NÜFUS: 153 BİN 903

                            EREĞLİ, KONYA

                            NÜFUS: 150 BİN 978



                            ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ

                            NÜFUS: 141 BİN 307

                            ERGANİ, DİYARBAKIR

                            NÜFUS: 136 BİN 099

                                KOZAN, ADANA

                                NÜFUS: 132 BİN 703

                                ÜNYE, ORDU

                                NÜFUS: 132 BİN 432

                                KAHTA, ADIYAMAN

                                NÜFUS: 128 BİN 961

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                                    Haberler Haberler Türkiye'nin il sayısı artıyor! İlk sinyal verildi: İşte 100. yılda 100 il! Hangi ilçeler il olacak? İşte aday ilçeler...
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