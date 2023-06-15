16 Haziran Cuma günü karne alacak öğrenciler takdir-teşekkür hesaplamalarına başladı. Sayılı günler kala herhangi bir belge alıp alamayacağını merak edilenler konuyla ilgili detayları merak ediyor. Peki, karnesinde 2 olan takdir alabilir mi? Karnesinde 2 olanlar teşekkür alabilir mi? İşte detaylar...
KARNESİNDE 2 OLAN ÖĞRENCİ BELGE ALABİLİR Mİ?
Karnesinde 2 olan öğrenciler, diğer puanlar tutuyorsa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir. Ancak Türkçe ve Matematik derslerinin ortalamasının 2 olmaması gerekiyor. Bu derslerin ortalaması en az 3 olmalı. Bu dersler dışında karnesinde 2 olan öğrenciler genel not ortalamasını tutturursa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir.
TÜRKÇE, MATEMATİK DERSİ 2 OLUNCA BELGE ALINIR MI?
Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için öncelikle öğrencilerin karnelerinde zayıf ders yani 1 notunun bulunmaması gerekiyor. Ayrıca not ortalamasının da belli bir puana ulaşması gerekiyor. Ancak Türkçe ve Matematik dersleri 2 ise öğrenciye teşekkür belgesi ve takdir belgesi verilemez. Teşekkür belgesi almak isteyen öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerinin ortalaması en az 3 olması gerekiyor.