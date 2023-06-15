Lisede ortalama 50 üstü olunca sınıf geçiliyor mu? Sınıftan geçme şartları neler? 3 zayıfla sınıf geçilir mi, sınıfta kalınıyor mu 2023?

Okulların kapanmasına az bir süre kala 'Lisede ortalama 50 üstü olursa sınıf geçilir mi? Lisede sınıf geçme şartları neler?' soruları merak edilip araştırılmaya başlandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının bitmesine çok az bir süre kaldı. İşte tüm merak edilenler haberimizde...
LİSEDE KAÇ DERSTEN SINIFTA KALINIR?
Liselerde yıl sonu ortalaması 50'nin altına olan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarına kalıyor.
6 DERSTEN KALINCA SINIFTA KALINIR MI?
Alt sınıflardan kalınan derslerle birlikte toplamda 6 dersten kalan kişiler de sınıfta kalır.