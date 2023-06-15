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    • 15.06.2023 10:31
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    • 15.06.2023 10:31
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    Lise sınıf geçme notu kaç? Edebiyat dersinden kalınca sınıfta kalınıyor mu 2023? Lise baraj dersinden kalınca ne olur? Ortalamanın kaç olması gerekiyor?

    Okulların kapanmasına az bir zaman kala sınıf geçme notu hakkında aramalar hız kazandı. Karnelere kavuşacak öğrenciler, şimdiden yaz tatili planlarını yapmaya başladı. Öte yandan bazı bilgiler araştırılıyor. Peki, Lise sınıf geçme notu kaç? Edebiyat dersinden kalınca sınıfta kalınıyor mu 2023? Lise baraj dersinden kalınca ne olur? Ortalamanın kaç olması gerekiyor? İşte tüm detaylar haberimizde...

    takvim.com.tr
    Lise sınıf geçme notu kaç?

    Okulların kapanmasına az bir zaman kala sınıf geçme notu hakkında aramalar hız kazandı. Karnelere kavuşacak öğrenciler, şimdiden yaz tatili planlarını yapmaya başladı. Öte yandan bazı bilgiler araştırılıyor. Peki, Lise sınıf geçme notu kaç? Edebiyat dersinden kalınca sınıfta kalınıyor mu 2023? Lise baraj dersinden kalınca ne olur? Ortalamanın kaç olması gerekiyor? İşte tüm detaylar haberimizde...

    2023 ORTAOKUL VE LİSEDE SINIFTA KALMA VAR MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre 5,6,7,8. sınıf öğrencilerinde sınıf tekrarı bulunmuyor. Ortaokullarda not ortalaması 45'in altında bulunan öğrencilerin sınıf geçme veya kalma kararını Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK) alıyor.

    Lise öğrencilerinde ise 10 gün özürsüz devamsızlık sınırını aşıldığında sınıf tekrarına kalınıyor. Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için bu yıl devamsızlık sınırının kaldırıldığını açıkladı.

    Özer açıklamasında " Sınava daha fazla konsantre olmak isteyen birçok öğrenci okul yerine ev ya da kurslarda çalışmayı tercih edebiliyor, bu da 12. sınıf öğrencileri için devamsızlık sorununu yarattı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "12'nci sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, onlar muaf olacaklar, rahat bir şekilde YKS'ye hazırlansınlar." ifadelerini kullandı.

    Yılsonu başarı puanı
    MADDE 55- (1) Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır
    (2) Yılsonu başarı puanı, mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.
    (3) Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma
    MADDE 56- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
    a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.



        Doğrudan sınıf geçme

        MADDE 57- (1)
        a) Tüm derslerden başarılı olan,
        b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf
        geçer.
        (2) yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer. (BARAJ DERSİ) Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması
        MADDE 58-(1) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

        DEPREM BÖLGESİNDE SINIFTA KALMA VAR MI?

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesinde Elazığ hariç 10 ilde sınıfta kalma olmayacağını açıkladı. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve Adana'da sınıfta kalma olmayacağını söyleyen Özer, "Lise öğrencileri başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın sorumlu olarak üst sınıfa geçecek. Sorumluluk sınavları 19-25 Haziran'da" dedi.
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        Haberler Haberler Lise sınıf geçme notu kaç? Edebiyat dersinden kalınca sınıfta kalınıyor mu 2023? Lise baraj dersinden kalınca ne olur? Ortalamanın kaç olması gerekiyor?
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