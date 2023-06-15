İlk sinyal verildi: Türkiye'nin il sayısı artıyor! İşte 100. yılda 100 il! Hangi ilçeler il olacak? İşte aday ilçeler...

AK Parti 19 ilçenin il olması için çalışmalara başladı. İl olmak için o ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor.
8 BAŞLIKTA KRİTERLER
Nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun gibi 8 başlıktaki kriterlere uyan yerler il olacak. Şu ana kadar adı geçen bir ilçe olmasa da kriterleri karşılayabilecek Alanya, Tarsus, İnegöl, Çorlu, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erçiş gibi ilçeler bulunuyor.
TÜRKİYE'DE İL SAYISI 100'E Mİ ÇIKACAK?
Bazı ilçelerin nüfusu bir ilden çok daha fazla hale geldi. Demografik ve sosyal yapısıyla giderek büyüyen ilçeler için alınan kararı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıkladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuyla ilgili olarak "Yeni yüzyılda 100 il 1000 ilçeden müteşekkil idare yapısıyla, gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." ifadelerini kullandı. Bu nedenle il olmaya en yakın ilçeler merak konusu oldu.
67 DEN 81'E ÇIKTI
1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıkmıştı.
İL OLMA KRİTERLERİ NELER?
Senelerdir il olmayı bekleyen birçok il dört gözle yapılacak açıklamayı bekliyor. Coğrafi şartların yanında bir ilçenin il olabilmesi için en az 100 bin nüfusa ve merkeze en az 30 kilometre mesafede yer alması gerekiyor. Bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda Alanya en uygun il olarak konumlanıyor. Bu şartlara uyan birçok il konuyla ilgili gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.
8 KRİTER
Nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun gibi 8 başlıktaki kriterlere uyan yerler il olacak.
2023 YILINDA 100 İL ARASINDA OLMAYA EN YAKIN İLÇELER
Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik şartları gibi kriterlere göre değerlendirilen ilçeleri sizler için derledik. İşte 2023 yılında Türkiye'nin 100 ili arasında yer almaya aday olan ilçeler...
ALANYA, ANTALYA
NÜFUS: 364 BİN 180