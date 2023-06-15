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    • Haberler
    • 15.06.2023 11:00
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    • 15.06.2023 11:00
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    AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman, başvuru ücretleri kaç TL? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

    Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için heyecanla beklenen 3. dönem kayıt yenileme tarihleri sonunda açıklandı. Yüz binlerce öğrencinin katıldığı AÖL'de, 3. dönem kayıt yenileme işlemleri için başvuru süreci başladı. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak ve başvuru ücretleri ne kadar olacak? İşte, AÖL öğrencilerinin merakla beklediği detaylar...

    takvim.com.tr
    AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

    AÖL 3.dönem sınav tarihleri ve kayıt yenileme tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan kılavuza göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman, başvuru ücretleri kaç TL? İşte detaylar...

    AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan kılavuza göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu. AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 16 Mayıs 2023 tarihinde başladı ve 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.

    AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR, BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrencilerden, 18 yaş üstü (12 Eylül 2004 ve öncesinde doğanlar) öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için "sınav katılım ücretini" ödemek zorundadır.

    2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.

    50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.

    Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır.

    Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

        2023 AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav uygulama takvimi belli oldu. Takvime göre Açık Lise 3. dönem sınavları Temmuz ayında yapılacak.

        Ancak sınavın tam günü ve saati öğrenciler için ayrıca duyurulacak. Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimiz içerisine eklenecektir. AÖL 3. dönem sınavlarının nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. MEB takvimine göre, Takvime göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav olarak yapılacak.
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        Haberler Haberler AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman, başvuru ücretleri kaç TL? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?
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