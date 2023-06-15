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    • Haberler
    • 15.06.2023 10:31
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    • 15.06.2023 10:31
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    Karne günü okula gitmek zorunlu mu 2023? İlkokul, lise, ortaokul için karneler saat kaçta alınacak? 16 Haziran Cuma devamsızlık yazılacak mı?

    Okulların kapanmasına az bir zaman kala karne günü hakkında aramalar hız kazandı. Binlerce öğrenci, "Karne günü okula gitmek zorunlu mu 2023?" sorusunu merak edip araştırıyor. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, yaz tatili ile birlikte eğitime uzun bir ara verecek ve tatillerini yapacak. İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Karne günü okula gitmek zorunlu mu 2023?

    Okulların kapanmasına az bir zaman kala karne günü hakkında aramalar hız kazandı. Binlerce öğrenci, "Karne günü okula gitmek zorunlu mu 2023?" sorusunu merak edip araştırıyor. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, yaz tatili ile birlikte eğitime uzun bir ara verecek ve tatillerini yapacak. İşte tüm detaylar...

    KARNE GÜNÜ OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

    Karne günü okula gitmenin zorunlu olduğuna yönelik MEB'in herhangi bir açıklaması bulunmuyor. Karnesini çeşitli nedenlerle o gün alamayan öğrenciler, okul müdürlüklerinden karne ve belgelerini alabiliyorlar. Öğrencilere karnelerini almaya gitmedikleri için bir ceza söz konusu değil. Fakat, bu konu hakkında en detaylı bilgi okul yönetimi tarafından verilecektir.

    KARNE GÜNÜ YOKLAMA ALINIR MI?

    Geçtiğimiz yıllarda, okulun son haftasının pazartesi ve salı günleri tamamlanan ders programı, karne basım işlemlerinin hızlanması sebebiyle çarşamba ve perşembe günleri boş geçmekteydi. Dolayısıyla çarşamba günü itibariyle yoklama alınma işlemi gerçekleşmeyebilmekteydi. Karneler o gün basıldığı için yoklama alınması beklenmiyor. Ancak en detaylı bilgiyi okul müdürlüklerinden alabilirsiniz.

    KARNERLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ALINACAK?

    İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. Karnelerin basıldığı tarihe göre öğrenciler, öğretmenlerin kanaat notları noktasında yapacağı değerlendirmeleri sorgulayabilecekler. Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler.

    E-OKUL DİJİTAL KARNE ERİŞİME AÇILACAK MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul dijital karne pandemi döneminde açıklanmıştı. Salgın sebebiyle karne dağıtımı nedeniyle okullarda yoğunluk yaşanmasının önüne geçilmesi amaçlandı. Pandemi riski ortadan kalktığı ve yüz yüze eğitim kesintisiz sürdüğü için karneler okul ortamında öğrencilere verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, dolayısıyla e-Okul dijital karneleri erişime açmayacak. Okullarda karne dağıtımı 20 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

        E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

        E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor.

        Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.

        Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.



        Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

        E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

        Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.
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        Haberler Haberler Karne günü okula gitmek zorunlu mu 2023? İlkokul, lise, ortaokul için karneler saat kaçta alınacak? 16 Haziran Cuma devamsızlık yazılacak mı?
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