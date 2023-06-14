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    • Haberler
    • 14.06.2023 11:20
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    • 14.06.2023 11:20
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    TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2023 | Teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Karnesinde 2 olan takdir, teşekkür alabilir mi?

    Notları iyi olan ancak Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersleri 2 olan öğrenciler kendilerine teşekkür ya da takdir alıp alamayacağını merak ediyor. Öğrencilerin dönem sonunda alacakları teşekkür ve takdir belgeleri, genellikle başarı durumlarına bağlı olarak verilen ödüllerdir. Peki, karnesinde 2 olan takdir alabilir mi? Karnesinde 2 olanlar teşekkür alabilir mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Karnesinde 2 olan takdir, teşekkür alabilir mi?

    16 Haziran Cuma günü karne alacak öğrenciler takdir-teşekkür hesaplamalarına başladı. Sayılı günler kala herhangi bir belge alıp alamayacağını merak edilenler konuyla ilgili detayları merak ediyor. Peki, karnesinde 2 olan takdir alabilir mi? Karnesinde 2 olanlar teşekkür alabilir mi? İşte detaylar...

    KARNESİNDE 2 OLAN ÖĞRENCİ BELGE ALABİLİR Mİ?

    Karnesinde 2 olan öğrenciler, diğer puanlar tutuyorsa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir. Ancak Türkçe ve Matematik derslerinin ortalamasının 2 olmaması gerekiyor. Bu derslerin ortalaması en az 3 olmalı. Bu dersler dışında karnesinde 2 olan öğrenciler genel not ortalamasını tutturursa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir.

    TÜRKÇE, MATEMATİK DERSİ 2 OLUNCA BELGE ALINIR MI?

    Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için öncelikle öğrencilerin karnelerinde zayıf ders yani 1 notunun bulunmaması gerekiyor. Ayrıca not ortalamasının da belli bir puana ulaşması gerekiyor. Ancak Türkçe ve Matematik dersleri 2 ise öğrenciye teşekkür belgesi ve takdir belgesi verilemez. Teşekkür belgesi almak isteyen öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerinin ortalaması en az 3 olması gerekiyor.

        TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIYOR?

        Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için öğrencilerin herhangi bir dersten zayıfı olmaması gerekiyor. Teşekkür belgesi almak için öğrencinin dönem sonu not ortalamasının 70,00 - 84,99 arasında olması gerekiyor.

        5 GÜNDEN FAZLA DEVAMSIZLIĞI OLAN BELGE ALABİLİR Mİ?

        Yapılan düzenlemeye göre, başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmeyecek.
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        Haberler Haberler TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2023 | Teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Karnesinde 2 olan takdir, teşekkür alabilir mi?
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