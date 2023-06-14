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    • 14.06.2023 12:09
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    • 14.06.2023 12:09
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    Son dakika Galatasaray transfer haberleri! 14 Haziran 2023 Galatasaray transferleri! Felix, Icardi, Nelsson, Yusuf Sarı...

    Son dakika Galatasaray transfer haberleri en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi için kadro kalitesi yüksek olan bir yapılanma oluşturmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmaları için start verdi. İşte Galatasaray'ın son dakika transfer haberleri...

    takvim.com.tr
    Son dakika Galatasaray transfer haberleri!

    Galatasaray transfer haberleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Galatasaray'ın son dakika transfer haberleri...

    "ICARDI PARA İÇİN ARABİSTAN'A GİTMEZ"

    Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk, bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mauro Icardi'nin bonservisiyle ilgili soruyu da cevaplayan Buruk, şu ifadeleri kullandı;

    "En çok istediğim oyuncular; Rashica ve İcardi… İcardi kalacak mı, biz de merak ediyoruz. Önce kendi, sonra kulübü karar verecek. PSG satacak mı, ne kadar isteyecek. Ailesi var, birçok farklı şey var."

    "Yakın zamanda belli olur. İçimi rahatlatan, kulübümüzün İcardi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olması. İcardi burayı seviyor. Suudi Arabistan'dan teklif var deniyor. Ama İcardi için yaşayacağı yer önemli. Para için Arabistan'a gidecek biri değil. Kalmasını istiyoruz. Lige de hava getirdi." ifadelerini kullandı.

        HAZİRAN SONUNA KADAR FATURA 400 MİLYON TL

        Sarı-kırmızılı yönetimi zorlu bir ay sonu bekliyor. Haziran bitimine kadar futbolcu alacakları, transfer taksitleri ve geçmiş borçlarla birlikte 15 milyon Euro'luk bir fatura var.

        Eski teknik direktör Domenec Torrent ve ekibine, tek taraflı fesih nedeniyle kazandıkları dava sonrasında 2.6 milyon Euro ödenecek. Pulgar'ın başını çektiği eski oyuncular da FIFA'ya taşıdıkları davaları kazandı.

        NELSSON VE BOEY'E TALİP

        Performansı ile Avrupa'nın devlerinin transfer listesine giren Victor Nelsson ve Sacha Boey için Galatasaray 'tok satıcı' durumunda. Danimarkalı oyuncuya sezonun bitmesi ile birlikte teklifler yağmaya başlarken, Yönetimin ise ücretinde iyileştirmeye gittiği 24 yaşındaki stoper Nelsson için istediği 25 milyon Euro'luk (638.3 milyon TL) bonservisin altına inmeyi düşünmediği ifade edildi.

        YUSUF SARI BOMBASI

        Yerli rotasyonuna takviye isteyen G.Saray, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı için harekete geçti. 31 lig maçında şans bulan ve 5 gol-6 asist katkısı sağlayan sağ kanat oyuncusu, Yunus Akgün'ün alternatifi olarak düşünülüyor.

        Adana Demir ile 2 sezon kontratı olan oyuncu, Yunus'un takımdan ayrılması halinde ilk hedef olacak. 24 yaşındaki futbolcu, G.Saray'a gelmeye sıcak bakarken, iki kulübün anlaşmasını bekliyor.
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        Haberler Haberler Son dakika Galatasaray transfer haberleri! 14 Haziran 2023 Galatasaray transferleri! Felix, Icardi, Nelsson, Yusuf Sarı...
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