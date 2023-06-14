Son dakika Galatasaray transfer haberleri! 14 Haziran 2023 Galatasaray transferleri! Felix, Icardi, Nelsson, Yusuf Sarı...

Galatasaray transfer haberleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Galatasaray'ın son dakika transfer haberleri...
"ICARDI PARA İÇİN ARABİSTAN'A GİTMEZ"
Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk, bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mauro Icardi'nin bonservisiyle ilgili soruyu da cevaplayan Buruk, şu ifadeleri kullandı;
"En çok istediğim oyuncular; Rashica ve İcardi… İcardi kalacak mı, biz de merak ediyoruz. Önce kendi, sonra kulübü karar verecek. PSG satacak mı, ne kadar isteyecek. Ailesi var, birçok farklı şey var."
"Yakın zamanda belli olur. İçimi rahatlatan, kulübümüzün İcardi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olması. İcardi burayı seviyor. Suudi Arabistan'dan teklif var deniyor. Ama İcardi için yaşayacağı yer önemli. Para için Arabistan'a gidecek biri değil. Kalmasını istiyoruz. Lige de hava getirdi." ifadelerini kullandı.