Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! 14 Haziran 2023 Fenerbahçe'de son durum ne? Dzeko, Livakovic, Arda Güler...

ARDA GÜLER GİDECEK Mİ?

Arda Güler'in ailesinin, Transfer konusunda tüm kararı oyuncunun kendisine bıraktığı öne sürüldü. Başkan Ali Koç, genç yıldızın en az 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını çok istediğini Güler Ailesi'ne iletti. İddiaya göre Arda'nın anne ve babası, son sözü 18 yaşındaki yıldızın vereceğini ve her kararın arkasında olacaklarını belirtti.

Newcastle'ın Arda'ya ekonomik anlamda çok daha cazip bir teklif sunduğu kaydedildi. Ancak genç yeteneğe daha fazla forma şansı verip, kendisini geliştirme imkanı sağlayacak kulüp olarak da Ajax görünüyor. Sarı-Lacivertliler transferin gerçekleşmesi halinde en az 20 milyon Euro bonservis geliriyle sonraki satıştan pay bekliyor.