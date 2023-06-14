Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! 14 Haziran 2023 Fenerbahçe'de son durum ne? Dzeko, Livakovic, Arda Güler...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! İşte 14 Haziran 2023 son durum...
EDIN DZEKO AYRILIK KARARI ALDI
Sky Italia'nın haberine göre Edin Dzeko, Inter'den kesin olarak ayrılma kararı aldığı kaydedildi. Haber detayında Edin Dzeko'nun bu kararını, Fenerbahçe'nin teklifi sonrası verdiği aktarıldı.
FENERBAHÇE 2 YILLIK KONTRAT TEKLİF ETTİ İDDİASI
Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki forvete 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia ediliyordu. Edin Dzeko bu sezon Inter formasıyla toplam 52 maça çıktı ve 14 gol, 5 asistlik katkı verdi.
ARDA GÜLER GİDECEK Mİ?
Arda Güler'in ailesinin, Transfer konusunda tüm kararı oyuncunun kendisine bıraktığı öne sürüldü. Başkan Ali Koç, genç yıldızın en az 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını çok istediğini Güler Ailesi'ne iletti. İddiaya göre Arda'nın anne ve babası, son sözü 18 yaşındaki yıldızın vereceğini ve her kararın arkasında olacaklarını belirtti.
Newcastle'ın Arda'ya ekonomik anlamda çok daha cazip bir teklif sunduğu kaydedildi. Ancak genç yeteneğe daha fazla forma şansı verip, kendisini geliştirme imkanı sağlayacak kulüp olarak da Ajax görünüyor. Sarı-Lacivertliler transferin gerçekleşmesi halinde en az 20 milyon Euro bonservis geliriyle sonraki satıştan pay bekliyor.