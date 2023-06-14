Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! 14 Haziran 2023 BEŞİKTAŞ TRANSFER durumu! Geoffrey Kondogbia, Matias Vargas, Ante Rebic...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Yeni sezon için çalışmalar başladı. İşte Beşiktaş transfer durumu...
SAISS GİDİYOR!
Sezonun son bölümünde performansını artıran ve savunmanın önemli bir ismi haline gelen Romain Saiss, İngiltere'ye dönmek istiyor...
Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Wolverhampton'dan bonservissiz şekilde kadrosuna kattığı Faslı stoper, milli takım kampına katılmadan hemen önce yönetimle görüşerek ayrılık talebini iletti.
Kulüpte 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncunun, "Takımdan ayrılmak istiyorum. Bu konuda bana kolaylık sağlamanızı bekliyorum" dediği; Beşiktaşlı kurmayların ise, "Ayrılmak istiyorsan belirlediğimiz rakamı getirmelisin" karşılığını verdiği öğrenildi.
ANTE REBIC HEDEFTE
Beşiktaş, Hırvat sol kanat oyuncusu Ante Rebic'i kiralamak için Milan'a teklif yaptı.
Siyah-beyazlılar, bir yandan 29 yaşındaki futbolcuyu 4-5 milyon Euro civarında satmak isteyen İtalyan kulübünü ikna etmeye çalışırken bir yandan da Rebic'e talip olan Alman ekipleri Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt ile yarış halinde.
BEŞİKTAŞ'TAN MATIIAS VARGAS ADIMI
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla da öneriler gelmeye devam ediyor.