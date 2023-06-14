Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! 14 Haziran 2023 BEŞİKTAŞ TRANSFER durumu! Geoffrey Kondogbia, Matias Vargas, Ante Rebic...

ANTE REBIC HEDEFTE

Beşiktaş, Hırvat sol kanat oyuncusu Ante Rebic'i kiralamak için Milan'a teklif yaptı.

Siyah-beyazlılar, bir yandan 29 yaşındaki futbolcuyu 4-5 milyon Euro civarında satmak isteyen İtalyan kulübünü ikna etmeye çalışırken bir yandan da Rebic'e talip olan Alman ekipleri Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt ile yarış halinde.

BEŞİKTAŞ'TAN MATIIAS VARGAS ADIMI

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla da öneriler gelmeye devam ediyor.