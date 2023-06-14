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    • Haberler
    • 14.06.2023 09:40
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    • 14.06.2023 09:40
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    Lisede ortalama 50 üstü olunca sınıf geçiliyor mu? Sınıftan geçme şartları neler? 3 zayıfla sınıf geçilir mi, sınıfta kalınıyor mu 2023?

    Okulların kapanmasına ve yaz tatilinin başlamasına çok az bir süre kaldı. Peki, 3 zayıfla sınıf geçilir mi, sınıfta kalınıyor mu 2023? Lisede ortalama 50 üstü olunca sınıf geçiliyor mu? Sınıftan geçme şartları neler?

    3 zayıfla sınıf geçilir mi, sınıfta kalınıyor mu 2023?

    Okulların kapanmasına az bir süre kala 'Lisede ortalama 50 üstü olursa sınıf geçilir mi? Lisede sınıf geçme şartları neler?' soruları merak edilip araştırılmaya başlandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının bitmesine çok az bir süre kaldı. İşte tüm merak edilenler haberimizde...

    LİSEDE KAÇ DERSTEN SINIFTA KALINIR?

    Liselerde yıl sonu ortalaması 50'nin altına olan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarına kalıyor.

    6 DERSTEN KALINCA SINIFTA KALINIR MI?

    Alt sınıflardan kalınan derslerle birlikte toplamda 6 dersten kalan kişiler de sınıfta kalır.

        SINIF GEÇME ŞARTLARI

        Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

        -İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,

        -İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.
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        Haberler Haberler Lisede ortalama 50 üstü olunca sınıf geçiliyor mu? Sınıftan geçme şartları neler? 3 zayıfla sınıf geçilir mi, sınıfta kalınıyor mu 2023?
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