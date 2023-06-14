Lise baraj dersinden kalınca ne olur? Ortalamanın kaç olması gerekiyor? Lise sınıf geçme notu kaç? Edebiyat dersinden kalınca sınıfta kalınıyor mu 2023?

Okulların kapanmasına az bir zaman kala sınıf geçme notu hakkında aramalar hız kazandı. Karnelere kavuşacak öğrenciler, şimdiden yaz tatili planlarını yapmaya başladı. Öte yandan bazı bilgiler araştırılıyor. Peki, Lise sınıf geçme notu kaç? Edebiyat dersinden kalınca sınıfta kalınıyor mu 2023? Lise baraj dersinden kalınca ne olur? Ortalamanın kaç olması gerekiyor? İşte tüm detaylar haberimizde...
2023 ORTAOKUL VE LİSEDE SINIFTA KALMA VAR MI?
Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre 5,6,7,8. sınıf öğrencilerinde sınıf tekrarı bulunmuyor. Ortaokullarda not ortalaması 45'in altında bulunan öğrencilerin sınıf geçme veya kalma kararını Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK) alıyor.
Lise öğrencilerinde ise 10 gün özürsüz devamsızlık sınırını aşıldığında sınıf tekrarına kalınıyor. Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için bu yıl devamsızlık sınırının kaldırıldığını açıkladı.
Özer açıklamasında " Sınava daha fazla konsantre olmak isteyen birçok öğrenci okul yerine ev ya da kurslarda çalışmayı tercih edebiliyor, bu da 12. sınıf öğrencileri için devamsızlık sorununu yarattı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "12'nci sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, onlar muaf olacaklar, rahat bir şekilde YKS'ye hazırlansınlar." ifadelerini kullandı.
Yılsonu başarı puanı
MADDE 55- (1) Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır
(2) Yılsonu başarı puanı, mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.
(3) Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma
MADDE 56- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.