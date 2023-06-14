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    • Haberler
    • 14.06.2023 23:37
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    • 14.06.2023 23:37
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    LGS sonuçları erken mi açıklanacak 2023? LGS tercihleri ne zaman yapılacak? e-Okul MEB sonuç ve tercih ekranı!

    Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı LGS'nin tamamlanmasının ardından gözler LGS sonuçlarına çevrildi. "meb.gov.tr LGS sonuçları açıklandı mı" sorusu gündem oldu. Sınavda kaç puan aldığını merak eden vatandaşlar, 2023 LGS sonuçları hakkında sorgulama yapıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    LGS sonuçları erken mi açıklanacak 2023?

    "LGS sonuçları" arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. İyi bir liseye yerleşmek için hayaller kuran öğrenciler, LGS sınavına giriş yaptı. Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı sınavın ardından "2023 LGS sonuçları "araştırılmaya başlandı. Peki; LGS sonuçları erken mi açıklanacak 2023? LGS tercihleri ne zaman yapılacak? e-Okul LGS tercih ekranı detayları

    2023 LGS TAMAMLANDI!

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirildi.

    Sözel ve sayısal olarak iki oturum halinde yapılan LGS sınav sonuçları açıklanma tarihi MEB takvimi ile belli oldu.

    LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Takvime göre LGS sonuçları, 26 Haziran 2023 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

    Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulanabilecek.

    Sınav sonuç ekranında adayların merkezi sınav puanı, genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim yer alacak.

    Ayrıca Türkçe Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinin doğru sayısı, yanlış sayısı ve boş sayısı yer alacak.

        LGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

        Bazı sınavlar takvimde belirtilen tarihlerden önce açıklanabiliyor. Hal böyleyken öğrenciler de LGS sınav sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor.

        Ancak LGS sonuçlarının erken açıklanmasına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor.

        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        LGS tercihlerine dair henüz bir açıklama yapılmadı. MEB takvimine bakıldığında geçtiğimiz sene LGS tercih süreci 4-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti.

        LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu sınav sonuçlarının açıklandığı gün yayınlanacak. Öğrenciler okulların puanlarını ve kendi puanlarını dikkate alarak merkezi sınavla öğrenci alan okulları tercih edebilecek.
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        Haberler Haberler LGS sonuçları erken mi açıklanacak 2023? LGS tercihleri ne zaman yapılacak? e-Okul MEB sonuç ve tercih ekranı!
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