LGS sonuçları erken mi açıklanacak 2023? LGS tercihleri ne zaman yapılacak? e-Okul MEB sonuç ve tercih ekranı!

"LGS sonuçları" arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. İyi bir liseye yerleşmek için hayaller kuran öğrenciler, LGS sınavına giriş yaptı. Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı sınavın ardından "2023 LGS sonuçları "araştırılmaya başlandı. Peki; LGS sonuçları erken mi açıklanacak 2023? LGS tercihleri ne zaman yapılacak? e-Okul LGS tercih ekranı detayları