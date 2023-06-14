İL OLACAK İLÇELER LİSTESİ 2023 | Hangi ilçeler il olacak? Türkiye'de il sayısı 100'e mi çıkacak?

Türkiye'de il sayısı 100 mü olacak sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yapılan 100 il açıklaması sonrası hangi ilçelerin ile dönüşeceği merak konusu oldu. Peki, 2023 hangi ilçeler il olacak? İşte detaylar...