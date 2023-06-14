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    • Haberler
    • 14.06.2023 11:24
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    • 14.06.2023 11:24
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    İL OLACAK İLÇELER LİSTESİ 2023 | Hangi ilçeler il olacak? Türkiye'de il sayısı 100'e mi çıkacak?

    Son zamanlarda Türkiye'nin il sayısının artırılmasıyla ilgili yapılan açıklamalar, ülkemizin idari yapılanmasında önemli değişikliklere işaret ediyor. İl sayısının 81'den 100'e çıkarılması planı, birçok ilçenin il statüsüne yükseltilmesi anlamına geliyor. Bu haberle birlikte, il olması beklenen ilçelerle ilgili araştırmalar hız kazandı.

    takvim.com.tr
    Türkiye’de il sayısı 100’e mi çıkacak?

    Türkiye'de il sayısı 100 mü olacak sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yapılan 100 il açıklaması sonrası hangi ilçelerin ile dönüşeceği merak konusu oldu. Peki, 2023 hangi ilçeler il olacak? İşte detaylar...

    TÜRKİYE'DE İL SAYISI 100'E Mİ ÇIKACAK?

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni yüzyılda 100 il 1000 ilçeden müteşekkil idare yapısıyla, gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." açıklamasıyla büyük ilgi çekti.

    İL OLMAYA YAKIN İLÇELER

    Yüksekova, Hakkari

    Kahta, Adıyaman

    Edremit, Balıkesir

    Polatlı, Ankara

    Ünye, Ordu

    Ergani, Diyarbakır

    Kozan, Adana

    Cizre, Şırnak

    Elbistan, Kahramanmaraş

        Ereğli, Konya

        Lüleburgaz, Kırklareli

        Bandırma, Balıkesir

        Fethiye, Muğla

        Nazilli, Aydın

        Akhisar, Manisa

        Erciş, Van

        Manavgat, Antalya

        Ereğli, Zonguldak

        Siverek, Şanlıurfa

        İskenderun, Hatay

        Çorlu, Tekirdağ

        İnegöl, Bursa

        Alanya, Antalya

        Tarsus, Mersin

        Gebze, Kocaeli
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        Haberler Haberler İL OLACAK İLÇELER LİSTESİ 2023 | Hangi ilçeler il olacak? Türkiye'de il sayısı 100'e mi çıkacak?
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