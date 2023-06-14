İL OLACAK İLÇELER LİSTESİ 2023 | Hangi ilçeler il olacak? Türkiye'de il sayısı 100'e mi çıkacak?

Türkiye'de il sayısı 100 mü olacak sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yapılan 100 il açıklaması sonrası hangi ilçelerin ile dönüşeceği merak konusu oldu. Peki, 2023 hangi ilçeler il olacak? İşte detaylar...
TÜRKİYE'DE İL SAYISI 100'E Mİ ÇIKACAK?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni yüzyılda 100 il 1000 ilçeden müteşekkil idare yapısıyla, gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." açıklamasıyla büyük ilgi çekti.
İL OLMAYA YAKIN İLÇELER
Yüksekova, Hakkari
Kahta, Adıyaman
Edremit, Balıkesir
Polatlı, Ankara
Ünye, Ordu
Ergani, Diyarbakır
Kozan, Adana
Cizre, Şırnak
Elbistan, Kahramanmaraş