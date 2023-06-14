Terzi dizisi 2. sezon tarihi en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Çağatay Ulusoy ve Salih Bademci'nin başrollerinde yer aldığı dizi için araştırmalar hızlandı. Birçok kişi tarafından beğeni toplayan yapımın ikinci sezonunun ne zaman geleceği merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, Terzi ikinci sezon tarihi ne zaman? Terzi 2. sezon yayınlanacak mı? İşte detaylar...