Türkiye'de il sayısı 100'e mi çıkacak? İL OLACAK İLÇELER LİSTESİ 2023 | Hangi ilçeler il olacak?

81 il bulunan Türkiye'de il sayısının 100'e çıkacağının belirtilmesiyle konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte il olması beklenen ilçeler...
TÜRKİYE'DE İL SAYISI 100'E Mİ ÇIKACAK?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni yüzyılda 100 il 1000 ilçeden müteşekkil idare yapısıyla, gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." açıklamasıyla büyük ilgi çekti.
İL OLMAYA YAKIN İLÇELER
Yüksekova, Hakkari
Kahta, Adıyaman
Edremit, Balıkesir
Polatlı, Ankara
Ünye, Ordu
Ergani, Diyarbakır
Kozan, Adana
Cizre, Şırnak
Elbistan, Kahramanmaraş