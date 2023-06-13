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    • 13.06.2023 11:32
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    • 13.06.2023 11:33
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    Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! 13 Haziran 2023 Fenerbahçe'de son durum ne? Dzeko, Livakovic, Arda Güler...

    Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe, Boşnak santrforun transferi için kesenin ağzını açtı. Menajer Alessandro Lucci ile dün masaya oturan yöneticiler, yıllık 4.5 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşme teklif etti. Lucci, 1-2 gün içinde yanıt verecek. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

    takvim.com.tr
    Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri!

    Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! İşte 13 Haziran 2023 son durum...

    DZEKO FENERBAHÇE'DE!

    Sezonun bitmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe yönetimi, dünyaca ünlü santrfor Edin Dzeko'yu renklerine bağlamak için harekete geçti. Sarı lacivertliler, Inter ile sözleşmesi sona erdiği için bonservisi elinde olan Boşnak futbolcunun menajeri Alessandro Lucci ile görüşmelere başladı. Dün İstanbul'da masaya oturulan Lucci'ye yıllık 4.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif edildi.

    Fenerbahçe'nin önerisini Dzeko'ya bildiren Lucci, düşünmek için süre istedi. Bugün İstanbul'dan ayrılarak Dzeko ile bir araya gelecek olan menajer Lucci'nin 1-2 gün içinde cevabını bildirmesi bekleniyor.

    ARDA GÜLER GİDECEK Mİ?

    Arda Güler'in ailesinin, Transfer konusunda tüm kararı oyuncunun kendisine bıraktığı öne sürüldü. Başkan Ali Koç, genç yıldızın en az 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını çok istediğini Güler Ailesi'ne iletti. İddiaya göre Arda'nın anne ve babası, son sözü 18 yaşındaki yıldızın vereceğini ve her kararın arkasında olacaklarını belirtti.

    Newcastle'ın Arda'ya ekonomik anlamda çok daha cazip bir teklif sunduğu kaydedildi. Ancak genç yeteneğe daha fazla forma şansı verip, kendisini geliştirme imkanı sağlayacak kulüp olarak da Ajax görünüyor. Sarı-Lacivertliler transferin gerçekleşmesi halinde en az 20 milyon Euro bonservis geliriyle sonraki satıştan pay bekliyor.

        LIVAKOVC'TEN TRANSFER CEVABI

        Uluslar Ligi karşılaşmaları için Hırvatistan Milli Takımı'nın kampında yer alan Dominik Livakovic, hakkında ortaya atılan transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

        Livakovic, "Dürüst olmak gerekirse, ayrılığım hakkında o kadar çok şey yazıldı ve konuşuldu ki bağışıklık kazandım. Her bilgiyi veya iddiayı yalanlayacak olsaydım gün içinde başka bir şey yapmıyor olurdum. Burada milli takımdayım, tüm dikkatim Uluslar Ligi maçlarında ve konsantrasyonumu hiçbir şeyin bozmasını istemiyorum." açıklamasında bulundu.
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        Akyapı Ticarethane
        Haberler Haberler Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! 13 Haziran 2023 Fenerbahçe'de son durum ne? Dzeko, Livakovic, Arda Güler...
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