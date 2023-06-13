Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! 13 Haziran 2023 Fenerbahçe'de son durum ne? Dzeko, Livakovic, Arda Güler...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! İşte 13 Haziran 2023 son durum...
DZEKO FENERBAHÇE'DE!
Sezonun bitmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe yönetimi, dünyaca ünlü santrfor Edin Dzeko'yu renklerine bağlamak için harekete geçti. Sarı lacivertliler, Inter ile sözleşmesi sona erdiği için bonservisi elinde olan Boşnak futbolcunun menajeri Alessandro Lucci ile görüşmelere başladı. Dün İstanbul'da masaya oturulan Lucci'ye yıllık 4.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif edildi.
Fenerbahçe'nin önerisini Dzeko'ya bildiren Lucci, düşünmek için süre istedi. Bugün İstanbul'dan ayrılarak Dzeko ile bir araya gelecek olan menajer Lucci'nin 1-2 gün içinde cevabını bildirmesi bekleniyor.
ARDA GÜLER GİDECEK Mİ?
Arda Güler'in ailesinin, Transfer konusunda tüm kararı oyuncunun kendisine bıraktığı öne sürüldü. Başkan Ali Koç, genç yıldızın en az 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını çok istediğini Güler Ailesi'ne iletti. İddiaya göre Arda'nın anne ve babası, son sözü 18 yaşındaki yıldızın vereceğini ve her kararın arkasında olacaklarını belirtti.
Newcastle'ın Arda'ya ekonomik anlamda çok daha cazip bir teklif sunduğu kaydedildi. Ancak genç yeteneğe daha fazla forma şansı verip, kendisini geliştirme imkanı sağlayacak kulüp olarak da Ajax görünüyor. Sarı-Lacivertliler transferin gerçekleşmesi halinde en az 20 milyon Euro bonservis geliriyle sonraki satıştan pay bekliyor.