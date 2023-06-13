Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! 13 Haziran 2023 Fenerbahçe'de son durum ne? Dzeko, Livakovic, Arda Güler...

DZEKO FENERBAHÇE'DE!

Sezonun bitmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe yönetimi, dünyaca ünlü santrfor Edin Dzeko'yu renklerine bağlamak için harekete geçti. Sarı lacivertliler, Inter ile sözleşmesi sona erdiği için bonservisi elinde olan Boşnak futbolcunun menajeri Alessandro Lucci ile görüşmelere başladı. Dün İstanbul'da masaya oturulan Lucci'ye yıllık 4.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif edildi.

Fenerbahçe'nin önerisini Dzeko'ya bildiren Lucci, düşünmek için süre istedi. Bugün İstanbul'dan ayrılarak Dzeko ile bir araya gelecek olan menajer Lucci'nin 1-2 gün içinde cevabını bildirmesi bekleniyor.