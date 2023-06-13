"ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman" sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Sınav takvimi duyuruldu. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün? Bütünleme sınavı online mı, yüz yüze mi olacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...