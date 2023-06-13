"ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman" sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Sınav takvimi duyuruldu. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün? Bütünleme sınavı online mı, yüz yüze mi olacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI 2023 NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, resmi internet adresi üzerinden 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi bütünleme sınavı tarihleri takvimini paylaştı.
Takvime göre, ATA AÖF bütünleme sınavları 15 Haziran - 18 Haziran 2023 tarihleri arasında uygulanacak.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
ATA AÖF bütünleme sınavı online olarak gerçekleştirilecek.