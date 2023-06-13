51/2-a, 61/1-n, 73/c, 46/2-h, 47/1-b, 51/2-b, 47/1-c, 61/1-a, 34/a, 48/5 ceza kodu nedir? TRAFİK CEZA MADDELERİ!

TRAFİK CEZA KODLARI NEDİR?

Sürücülerin ihlal etmemesi gereken durumlar ceza kodları ile belirlendi. Buna göre; araçların hatalı park edilmesi durumunda göz önüne alınacak kriterler ilgili trafik kanununun 61/1-a-b-c-d-e-f-g-h-ı-j-k-l-m-n maddelerinde detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

Bu kapsamda hatalı park edilen araçlar, yetkililer tarafından otoparka çekilmekte ve sürücüye idari para cezası yazılmaktadır.

61/1-a-b-c-d-e-f-g-h-ı-j-k-l-m-n CEZASI NE KADAR?

Hatalı park edilen araç plakalarına 2023 yılı itibariyle 436 Türk Lirası tutarında ceza yazılmaktadır. Bu ceza, erken ödendiği takdirde ise %25 oranında indirim uygulanarak 327 Türk Lirası tutarına indirilmektedir.