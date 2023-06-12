Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali için heyecan dorukta! İngiltere'nin güçlü takımlarından Manchester City ile İtalya'nın başarılı ekibi İnter arasında oynanacak dev karşılaşma için futbol severler nefeslerini tuttu. Şampiyonluk kupasını kaldıracak olan takımın belli olacağı final maçı, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. UEFA Şampiyonlar Ligi finali, futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği tarihe yaklaşıyor. Mücadele ışıklarının parlayacağı gece, tüm dünyanın futbol heyecanına ortak olacağı bir etkinlik olacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ'NDE İLK 11'LER BELLİ OLDU I VİDEO İZLE
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE?
UEFA tarafından düzenlenen 2023 Şampiyonlar Ligi finali bu yıl Türkiye'de oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçı için tarih belli oldu. Buna göre; Manchester City ve İnter'in karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran 2023 Cumartesi günü oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi finali, İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya ekibi Inter arasında 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.