Lise sınıf geçme notu kaç? Edebiyat dersinden kalınca sınıfta kalınıyor mu 2023? Lise baraj dersinden kalınca ne olur? Ortalamanın kaç olması gerekiyor?





Doğrudan sınıf geçme



MADDE 57- (1)

a) Tüm derslerden başarılı olan,

b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf

geçer.

(2) yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer. (BARAJ DERSİ) Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması

MADDE 58-(1) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.