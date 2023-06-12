Karne günü okula gitmek zorunlu mu 2023? 16 Haziran Cuma devamsızlık yazılacak mı? İlkokul, lise, ortaokul için karneler saat kaçta alınacak?

KARNE GÜNÜ OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Karne günü okula gitmenin zorunlu olduğuna yönelik MEB'in herhangi bir açıklaması bulunmuyor. Karnesini çeşitli nedenlerle o gün alamayan öğrenciler, okul müdürlüklerinden karne ve belgelerini alabiliyorlar. Öğrencilere karnelerini almaya gitmedikleri için bir ceza söz konusu değil. Fakat, bu konu hakkında en detaylı bilgi okul yönetimi tarafından verilecektir.

KARNE GÜNÜ YOKLAMA ALINIR MI?

Geçtiğimiz yıllarda, okulun son haftasının pazartesi ve salı günleri tamamlanan ders programı, karne basım işlemlerinin hızlanması sebebiyle çarşamba ve perşembe günleri boş geçmekteydi. Dolayısıyla çarşamba günü itibariyle yoklama alınma işlemi gerçekleşmeyebilmekteydi. Karneler o gün basıldığı için yoklama alınması beklenmiyor. Ancak en detaylı bilgiyi okul müdürlüklerinden alabilirsiniz.