2. Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine toplantısı var mı? Yeni toplantıda gündem neler olacak? Taşerona kadro, evlilik kredisi...

Yeni kabine toplantı tarihi için aramalar hız kazandı. En son 6 Haziran Salı günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni toplantısını bu hafta gerçekleştirecek. Peki, 2. Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni toplantıda gündem neler olacak? İşte merak edilenler...
KABİNE NE ZAMAN TOPLANACAK?
Yeni Bakanlar Kurulu ile bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci kez yeni ekiple görüşecek. Toplantının tarihi belli oldu.
En son 6 Haziran Salı günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni toplantısını 14 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirecek.
SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI
Seçim zaferi ile ilgili konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, enerji hamlelerini sürdüreceklerini açıkladı. Gençlik ve Aile Bankası kurulmasından Millet Bahçelerinin açılışına kadar birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadeleye de dikkat çekti.
Öte yandan Kabineden emekliye ve çalışana müjde geldi!