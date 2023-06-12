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    • Haberler
    • 12.06.2023 17:28
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    • 12.06.2023 17:28
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    2. Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine toplantısı var mı? Yeni toplantıda gündem neler olacak? Taşerona kadro, evlilik kredisi...

    2. Kabine toplantısı için aramalar hız kazandı. Yeni Bakanlar Kurulu ile bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci kez yeni ekiple görüşecek. Bu kapsamda toplantının tarihi ve konuşulacak konular merak edildi. Peki, 2. Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine toplantısı var mı? Yeni toplantıda gündem neler olacak? İşte konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    2. Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

    Yeni kabine toplantı tarihi için aramalar hız kazandı. En son 6 Haziran Salı günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni toplantısını bu hafta gerçekleştirecek. Peki, 2. Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni toplantıda gündem neler olacak? İşte merak edilenler...

    KABİNE NE ZAMAN TOPLANACAK?

    Yeni Bakanlar Kurulu ile bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci kez yeni ekiple görüşecek. Toplantının tarihi belli oldu.

    En son 6 Haziran Salı günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni toplantısını 14 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirecek.

    SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

    Seçim zaferi ile ilgili konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, enerji hamlelerini sürdüreceklerini açıkladı. Gençlik ve Aile Bankası kurulmasından Millet Bahçelerinin açılışına kadar birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadeleye de dikkat çekti.

    Öte yandan Kabineden emekliye ve çalışana müjde geldi!

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU

        Yeni hasat döneminin ve açıklanan alım fiyatlarının çiftçilere millete ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak. Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz. Son olarak Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır."

        YENİ KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NELER OLACAK?

        Görüşülmesi beklenen son konuların gündemde olması bekleniyor. Taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı düşünülüyor.
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