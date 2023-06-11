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    • Haberler
    • 11.06.2023 12:01
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    • 11.06.2023 12:01
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    Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? Yeni Genelkurmay başkanı açıklandı mı, kim olacak, ne zaman açıklanacak?

    Son günlerde merakla beklenen soru "Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu?" nihayet yanıtını buldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en üst rütbeli isimlerinden biri olan Genelkurmay Başkanı'nın belirlenmesi önemli bir süreçtir. Binlerce kişi, arama motorları üzerinden bu konudaki son dakika gelişmelerini takip etmekte ve kimin Genelkurmay Başkanı olacağını öğrenmek için sabırsızlıkla beklemektedir. İşte, yeni Genelkurmay Başkanı hakkındaki detaylar...

    takvim.com.tr
    Son dakika: Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu?

    Son günlerde Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak sorusuyla ilgili detaylar merak konusu oldu. Özellikle son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden yeni Genelkurmay Başkanı açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? Yeni Genelkurmay başkanı açıklandı mı, kim olacak, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

    YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLDU?

    Yeni Genelkurmay Başkanı henüz açıklanmadı. Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu sorusu yanıt bulduğunda haberimizde son dakika gelişmesi olarak yer alacaktır.

    YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

    Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mahinur Özdemir Göktaş

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat Işıkhan

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet Özhaseki

    Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar

    Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Askın Bak

    Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek

    İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya

    Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy

    Milli Eğitim Bakanlığı: Yusuf Tekin

    Milli Savunma Bakanlığı: Yaşar Güler

    Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca

    Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı: Mehmet Fatih Kacır

    Tarım ve Orman Bakanlığı: İbrahim Yumaklı

    Ticaret Bakanlığı: Ömer Bolat

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Abdülkadir Uraloğlu
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    Haberler Haberler Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? Yeni Genelkurmay başkanı açıklandı mı, kim olacak, ne zaman açıklanacak?
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