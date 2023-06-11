Son günlerde Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak sorusuyla ilgili detaylar merak konusu oldu. Özellikle son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden yeni Genelkurmay Başkanı açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? Yeni Genelkurmay başkanı açıklandı mı, kim olacak, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLDU?
Yeni Genelkurmay Başkanı henüz açıklanmadı. Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu sorusu yanıt bulduğunda haberimizde son dakika gelişmesi olarak yer alacaktır.
YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Askın Bak
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanlığı: Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanlığı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca
Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanlığı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanlığı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Abdülkadir Uraloğlu