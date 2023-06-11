Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında, nereli? TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan eşi Batur Biçer kimdir?

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan eşi Batur Biçer kimdir?

Batur Biçer, Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinden biri olarak tanınmaktadır. İlgilendiği alanlar arasında e-ticaret, yapay zeka, blockchain ve oyun sektörleri bulunmaktadır. Kendisi birçok başarılı şirketin kurucusu veya ortağı olarak faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda genç girişimcilere mentorluk yapmak ve teknoloji ekosistemine katkıda bulunmak da Batur Biçer'in öncelikleri arasındadır. Biçer'in hedefi, Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve küresel rekabette öncü bir konuma gelmektedir.

Hafize Gaye Erkan ve Batur Biçer çifti, üniversite yıllarında tanışmış ve birbirlerine destek olmaktadırlar. Her ikisi de kendi alanlarında başarılı kariyerlerinin yanı sıra, evlilikleriyle de dikkat çeken bir çift olarak bilinmektedirler.