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    • 11.06.2023 08:01
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    • 11.06.2023 08:01
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    Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında, nereli? TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan eşi Batur Biçer kimdir?

    Hafize Gaye Erkan hakkında 'kimdir, kaç yaşında, nereli' şeklinde sorular soruluyor. İnternet arama motorlarında Hafize Gaye Erkan'ın biyografisi araştırılıyor. İşte hakkında bilgiler...

    takvim.com.tr
    Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında, nereli? TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan eşi Batur Biçer kimdir?

    Hafize Gaye Erkan hakkında 'kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne' şeklinde sorular soruluyor. İnternet arama motorlarında Hafize Gaye Erkan'ın biyografisi araştırılıyor. İşte hakkında bilgiler...

    TCMB BAŞKANI HAFİZE GAYE ERKAN GÖREVİ DEVRALDI I VİDEO İZLE

    HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    1982 doğumlu Hafize Gaye Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'ni ikincilikle, Boğaziçi Endüstri Mühendisliği bölümünü ise birincilikle tamamlamıştır.

    Daha sonra burslu olarak Princeton Üniversitesi'nde doktora yapan Gaye Erkan, bu üniversitede doktorasını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci oldu. Birçok finans kuruluşunda çalışan Gaye Erkan, dünyaca ünlü Goldman Sachs'ta çalışmıştır.

    2017 yılında ABD'de First Republic Bank'ın Başkanlık görevine yükselmiştir.

    Hafize Gaye Erkan, ABD'deki başarılı iş hayatı nedeniyle "Müthiş Türk Kızı" diye anılmaya başlandı.

        Ayrıca Gaye Erkan Finans Devi First Republic Bank'ta Kıdemli Başkan Yardımcılığı, Yatırım Bölümü Başkanlığı ve Risk Yönetim Eş Başkanlığı gibi unvanlarına da sahip olmuştur.

        TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan eşi Batur Biçer kimdir?

        Batur Biçer, Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinden biri olarak tanınmaktadır. İlgilendiği alanlar arasında e-ticaret, yapay zeka, blockchain ve oyun sektörleri bulunmaktadır. Kendisi birçok başarılı şirketin kurucusu veya ortağı olarak faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda genç girişimcilere mentorluk yapmak ve teknoloji ekosistemine katkıda bulunmak da Batur Biçer'in öncelikleri arasındadır. Biçer'in hedefi, Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve küresel rekabette öncü bir konuma gelmektedir.

        Hafize Gaye Erkan ve Batur Biçer çifti, üniversite yıllarında tanışmış ve birbirlerine destek olmaktadırlar. Her ikisi de kendi alanlarında başarılı kariyerlerinin yanı sıra, evlilikleriyle de dikkat çeken bir çift olarak bilinmektedirler.
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        Haberler Haberler Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında, nereli? TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan eşi Batur Biçer kimdir?
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