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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan geleneği bozmadı! İlk durak KKTC... Törenle karşılandı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta tamamlanan seçimlerin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. Başkan Erdoğan KKTC temaslarının ardından 13 Haziran Salı günü de Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.

    takvim.com.tr
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    14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından milletin büyük teveccühüyle yeniden göreve seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine başladı.


    BAŞKAN ERDOĞAN KKTC'YE GİTTİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 11.40'da Atatürk Havalimanı'ndan KKTC'ye hareket etti.

    Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer yetkililer uğurladı.

    Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.

    RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
    Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da resmi törenle karşılandı.

    MASADA HANGİ KONULAR VAR?
    Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde ikili münasebetlere dair tüm kulvarlarda atılacak adımlar hakkında fikir teatisinde bulunulacak, Ada'da yaşanan gelişmeler bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınacak. Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek, Türkiye'nin Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki yol haritasına ilişkin mesajlar verecek.

    İletişim Başkanlığı, görüşmede, Ada'da yaşanan gelişmelerin bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınacağını duyurdu.

        ALİYEV İLE GÖRÜŞECEK
        Başkan Erdoğan, 13 Haziran Salı günü de Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

        Mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşecek. İki lider, Ankara-Bakü hattında iş birliğinin daha da arttırılmasına yönelik değerlendirme yapacak.

        Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki diyalog sürecinde kaydedilen ilerlemeyi de ele alacak.
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