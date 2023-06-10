ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ nasıl izlenir? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Manchester City- İnter maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalini izlemek isteyenler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı.Manchester City ve İnter, Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Peki, Şampyonlar Ligi finali nereden, nasıl izlenir? 2023 UEFA Şampiyonlar ligi hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE?
UEFA tarafından düzenlenen 2023 Şampiyonlar Ligi finali bu yıl Türkiye'de oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçı için tarih belli oldu. Buna göre; Manchester City ve İnter'in karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran 2023 Cumartesi günü oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi finali, İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya ekibi Inter arasında 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.