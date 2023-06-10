ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ nasıl izlenir? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Manchester City- İnter maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE?

UEFA tarafından düzenlenen 2023 Şampiyonlar Ligi finali bu yıl Türkiye'de oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçı için tarih belli oldu. Buna göre; Manchester City ve İnter'in karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran 2023 Cumartesi günü oynanacak.