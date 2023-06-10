MEB e-Okul not girişi ne zaman kapanacak? Devamsızlık ve not bilgisi sorgulama... 2.dönem e-Okul ne zaman kapanacak 2023?

Yaz tatiline çok az bir zaman kala öğrenciler bir yandan "e okul ne zaman kapanacak" sorusunun yanıtı da araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi sayesinde devamsızlık, sınav notları, karne notu gibi daha pek çok bilgiye hem öğrencilerin hem de velilerin kolayca ulaşması mümkün oluyor. Yaz tatili için heyecan dolu geri sayım başlamışken sınavlardan alacakları puanlarla birlikte karne notunun nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Peki, 2.dönem e-Okul ne zaman kapanacak 2023? MEB e-Okul not girişi ne zaman kapanacak? Devamsızlık ve not bilgisi sorgulama...