SİSMİK İZOLATÖR HANGİ DEPREMLERDE ETKİLİ?

Sismik izolatörler küçükten büyüğe tüm depremlerde etkilidir. Sarsıntının yoğunluğunu yüzde 80'e kadar azaltabilmektedir. Bu nedenle en büyük depremlerin etkisi bile deprem izolatörü sayesinde küçük bir deprem gibi hissedilmektedir.

DEPREM İZOLATÖRÜ KAÇ YIL DAYANIYOR?

Deprem izolatörleri kimyasallar, pas, nem ya da güneş ışınları gibi yıpratıcı durumlara karşı da korunaklı ve ortalama 60 yıl kullanılabiliyor.