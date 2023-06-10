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    • Haberler
    • 10.06.2023 10:31
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    • 10.06.2023 10:31
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    DİRİ FAY HATTI SORGULAMA - Ankara’dan fay hattı geçiyor mu? Ankara’da deprem riski var mı?

    Ankara'da yaşayan vatandaşlar, deprem risk durumunu sorguluyor. Kahramanmaraş depremi sonrası diğer illerin fay hattı haritası ve deprem bölgesi olup olmadığı merak ediliyor. Ankara'da bu şehirlerden biri. Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı bulunuyor. Peki, Diri fay hattı sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ankara’da deprem riski var mı?

    Ankara'da yaşayan vatandaşlar, deprem risk durumunu sorguluyor. Kahramanmaraş depremi sonrası diğer illerin fay hattı haritası ve deprem bölgesi olup olmadığı merak ediliyor. Ankara'da bu şehirlerden biri. Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı bulunuyor. Peki, Diri fay hattı sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    ANKARA'DA DEPREM RİSKİ VAR MI?

    Ankara Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonunda hazırlanan "Ankara Bölge Planı" taslağında, başkentte şimdiye kadar yıkıcı deprem yaşanmadığı belirtilerek, "Merkezden geçen ve herhangi bir büyük deprem üretecek diri fay bulunmamaktadır" denildi.

    Milliyet'te yer alan habere göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yönlendirmesi ve Ankara Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonunda hazırlanan "2024-2028 Ankara Bölge Planı" taslağında, bürokrasinin kalbinin attığı, 5.7 milyon insanın yaşadığı başkent Ankara ile ilgili deprem olasılığına da yer verildi. Ankara'nın, deprem özelinde afet riskinin düşük olduğu bir şehir olarak değerlendirilebileceği ifade edilen raporda, şu tespitlere yer verildi: "Ankara'da şimdiye kadar yıkıcı deprem yaşanmamıştır. Dolayısıyla merkezden geçen ve herhangi bir büyük deprem üretecek diri fay bulunmamaktadır" denildi.

    ANKARA'DA FAY HATTI VAR MI?

    AFAD'ın hazırladığı Türkiye deprem fay hatları haritasına göre Ankara 3. derece riskli deprem bölgesinde yer almaktadır.

        3. derece riskli iller şu şekilde: Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

        4 VE 5. RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER

        Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

        DİRİ FAY HATTI NEDİR?

        Diri fay veya aktif fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara denir. Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar. Yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere de fay denir.

        Deprem yüzey kırığı: 1900-Günümüz zaman aralığında yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş fay.

        Holosen fayı: Holosen (son 11.000 yıl) yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş fay.

        Kuvaterner fayı: Kuvaterner (son 2.600.00 yıl) yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş ancak, Holosen aktivitesi ve depremselliği kuşkulu fay.

        Olası Kuvaterner fayı veya çizgisellik: Kuvaterner aktivitesi kuşkulu fay veya güncel topoğrafyada belirgin çizgisellik.

        DEPREM FAT HATTI HARİTASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Yaşadığınız bölgenin deprem riskini ve fay hatlarını sorgulamak için e-Devlet sistemine giriş yaparak Deprem Haritası Sorgulama sayfasından aktif fay hatlarını görüntüleyebilirsiniz.
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        Haberler Haberler DİRİ FAY HATTI SORGULAMA - Ankara’dan fay hattı geçiyor mu? Ankara’da deprem riski var mı?
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