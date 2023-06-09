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    • 09.06.2023 12:01
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    • 09.06.2023 12:01
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    Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hafize Gaye Erkan biyografisi

    Hafize Gaye Erkan hakkında 'kimdir, kaç yaşında, nereli' şeklinde sorular soruluyor. İnternet arama motorlarında Hafize Gaye Erkan'ın biyografisi araştırılıyor. İşte hakkında bilgiler...

    Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Hafize Gaye Erkan hakkında 'kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne' şeklinde sorular soruluyor. İnternet arama motorlarında Hafize Gaye Erkan'ın biyografisi araştırılıyor. İşte hakkında bilgiler...

    HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    1982 doğumlu Hafize Gaye Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'ni ikincilikle, Boğaziçi Endüstri Mühendisliği bölümünü ise birincilikle tamamlamıştır.

    Daha sonra burslu olarak Princeton Üniversitesi'nde doktora yapan Gaye Erkan, bu üniversitede doktorasını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci oldu. Birçok finans kuruluşunda çalışan Gaye Erkan, dünyaca ünlü Goldman Sachs'ta çalışmıştır.

    2017 yılında ABD'de First Republic Bank'ın Başkanlık görevine yükselmiştir.

    Hafize Gaye Erkan, ABD'deki başarılı iş hayatı nedeniyle "Müthiş Türk Kızı" diye anılmaya başlandı.

        Ayrıca Gaye Erkan Finans Devi First Republic Bank'ta Kıdemli Başkan Yardımcılığı, Yatırım Bölümü Başkanlığı ve Risk Yönetim Eş Başkanlığı gibi unvanlarına da sahip olmuştur.
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