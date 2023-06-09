Bina sağlamlık , hasar testi nasıl yapılır ücretli mi? Evim depreme dayanıklı mı? Evinizin sağlamlığını bu test ile kolayca öğrenin!

lkemizin deprem kuşağında yer alması ve yaşanan şiddetli depremlerin yol açtığı yıkım, özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki pek çok vatandaşın teyakkuza geçmesine sebep oldu. Bu vesileyle, evim depreme dayanıklı mı, sorgulama nasıl yapılır gibi sorular araştırma konusu halini aldı. Peki, bir binanın depreme dayanıklı olduğu nasıl anlaşılır? İşte depremde dayanıklı binaların özellikleri…
Bina dayanıklılık testi için tek bir kat malikinin başvurusu yeterli midir?
Ücretsiz bir başvuru ise örneğin İBB'ye başvuruyorsak bir kişinin başvurusu yeterli ama ücretli bir test isteyeceksek bunun maliyetini karşılamak adına en azından kat malikleriyle görüşmekte ve karar almakta fark var.
Ücretli ve ücretsiz test arasındaki fark nedir hem kapsam açısından hem de hukuki boyutu açısından?
Afet riski altındaki alanların hakkındaki kanun kısaca kentsel dönüşüm kapsamında test yaptırmak başka bir şey bu yasadan faydalanamadan test yaptırmak başka bir şey. Her ikisinde de binamız sağlam mı depreme dayanıklı mı diye test yaptırabiliyoruz bulunduğumuz yerlerdeki belediyelere başvuruyoruz benim örneğin oturduğum apartmanda bir tek malikin başvurması üzerine test yaptırabiliyor. Ücretli test için de bunun maliyetini karşılamak için bize danışmadan neden sen yaptırdın diye giderlerini ödemezler diye yaptırtmak lazım.