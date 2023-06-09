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    • Haberler
    • 09.06.2023 10:49
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    • 09.06.2023 10:49
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    Acun Ilıcalı hangi takımı satın aldı? Shelbourne FC nerenin, hangi ülkenin takımı? Hull City nerenin takımı?

    Acun Ilıcalı, İngiltere'de Hull City'nin ardından Shelbourne FC'nin çoğunluk hissesini satın aldığını duyurdu. Peki, Acun Ilıcalı hangi takımı satın aldı? Shelbourne FC nerenin, hangi ülkenin takımı? Hull City nerenin takımı? İşte detaylar!

    Shelbourne FC nerenin, hangi ülkenin takımı?

    Acun Ilıcalı, İngiltere'de Hull City'nin ardından Shelbourne FC'nin çoğunluk hissesini satın aldığını duyurdu. Peki, Acun Ilıcalı hangi takımı satın aldı? Shelbourne FC nerenin, hangi ülkenin takımı? Hull City nerenin takımı? İşte merak edilenler!

    SHELBOURNE FC NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

    Shelbourne FC, İrlanda'nın en üst düzey futbol ligi olan League of Ireland Premier Division'da yer alan bir futbol kulübüdür.

    HULL CİTY NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

    Hull City Association Football Club, Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2022-23 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir.

        Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi'nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları'na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz."

        Shelbourne FC, İrlanda liginde oynadığı 19 maçta 29 puan topladı ve 10 takımlı ligde 5. sırada yer alıyor.

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        Haberler Haberler Acun Ilıcalı hangi takımı satın aldı? Shelbourne FC nerenin, hangi ülkenin takımı? Hull City nerenin takımı?
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