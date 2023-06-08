KADİR ŞEKER TAHLİYE Mİ OLDU? Kadir Şeker serbest mi kaldı? Cezaevinden çıktı mı, kaç yıldır cezaevinde? Kadir Şeker kimdir?

Kadir Şeker'in, ailesinin eski evinde olduğu ihbarını değerlendiren Kadınhanı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeker'i ilçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi'ndeki evde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Kadir Şeker, cezaevine teslim edildi.

"KARARIN İNFAZINA BAŞLANDI"

Şeker'in avukatı Mustafa Aladağ, Kadir Şeker'in 10 yıl 10 aylık cezasının Yargıtay tarafından onandığını hatırlattı.

Kararın kesinleştiğini ve herhangi bir yasal yolun kalmadığını vurgulayan Aladağ, şunları kaydetti:

"Tüm yargı yolu, yasal yollar tükendi. Kararın infazına başlandı. Ceza 5 yılın üzerinde olduğundan dolayı infaz hakimlerince bir davetiyeden ziyade derhal yakalama uygulaması prosedürü işletildi. Kadir Şeker de bugün cezası nedeniyle yakalanıp cezaevine gönderildi. Kadir Şeker'in almış olduğu ceza 10 yıl 10 ay. 29 ay tutukluluk halini de dikkate aldığımızda 'kapalı cezaevinde geçireceği bir süre yok' diye ifade etmiştik. Evet kapalı cezaevinde kalmayacak. Ancak suç 10 yılın üzerinde cezayı kapsadığı ve niteliği de adam öldürme olduğundan dolayı cezaevlerimizde izleme kurulları var. Konya uygulaması her hafta salı günleri toplanır. Akşehir'de ise sanırım cuma günleri toplanıyor. Kadir Şeker'in şansına yarın da cuma olduğu için kurulun toplanma günü. Kurul da derhal salıveriyor ya da açığa yönlendiriyor. Açık da izinli olduğu için Kadir Şeker 31 Temmuz'a kadar dışarda olacak."