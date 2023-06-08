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    • 08.06.2023 18:02
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    • 08.06.2023 18:06
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    KADİR ŞEKER TAHLİYE Mİ OLDU? Kadir Şeker serbest mi kaldı? Cezaevinden çıktı mı, kaç yıldır cezaevinde? Kadir Şeker kimdir?

    Son dakika... Kadir Şeker cezaevinden izinli olarak tahliye oldu. Peki Kadir Şeker kimdir, kaç yaşında, nereli? Kadir Şeker olayı nedir? Kadir Şeker kaç yıldır cezaevinde?

    KADİR ŞEKER TAHLİYE Mİ OLDU? Kadir Şeker serbest mi kaldı?

    Son dakika haberine göre, Kadir Şeker (22), açık cezaevine alındığı için koronavirüs nedeniyle 31 Temmuz'a kadar yeniden izinli olarak tahliye edildi. İşte detaylar...

    KADİR ŞEKER TAHLİYE Mİ OLDU?

    Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezası onandıktan sonra tekrar tutuklan Kadir Şeker (22), açık cezaevine alındığı için koronavirüs nedeniyle 31 Temmuz'a kadar yeniden izinli olarak tahliye edildi.

    KADİR ŞEKER OLAYI

    Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker, 1 Haziran 2023'te Kadınhanı ilçesinde yakalanmıştı.

    Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 12 yıl 6 ay hapis cezası kararının ardından 7 Temmuz 2022'de Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Kadir Şeker, hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle yapılan yeniden yargılama sonucunda aldığı 10 yıl 10 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından aranıyordu.

        Kadir Şeker'in, ailesinin eski evinde olduğu ihbarını değerlendiren Kadınhanı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeker'i ilçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi'ndeki evde gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Kadir Şeker, cezaevine teslim edildi.

        "KARARIN İNFAZINA BAŞLANDI"

        Şeker'in avukatı Mustafa Aladağ, Kadir Şeker'in 10 yıl 10 aylık cezasının Yargıtay tarafından onandığını hatırlattı.

        Kararın kesinleştiğini ve herhangi bir yasal yolun kalmadığını vurgulayan Aladağ, şunları kaydetti:

        "Tüm yargı yolu, yasal yollar tükendi. Kararın infazına başlandı. Ceza 5 yılın üzerinde olduğundan dolayı infaz hakimlerince bir davetiyeden ziyade derhal yakalama uygulaması prosedürü işletildi. Kadir Şeker de bugün cezası nedeniyle yakalanıp cezaevine gönderildi. Kadir Şeker'in almış olduğu ceza 10 yıl 10 ay. 29 ay tutukluluk halini de dikkate aldığımızda 'kapalı cezaevinde geçireceği bir süre yok' diye ifade etmiştik. Evet kapalı cezaevinde kalmayacak. Ancak suç 10 yılın üzerinde cezayı kapsadığı ve niteliği de adam öldürme olduğundan dolayı cezaevlerimizde izleme kurulları var. Konya uygulaması her hafta salı günleri toplanır. Akşehir'de ise sanırım cuma günleri toplanıyor. Kadir Şeker'in şansına yarın da cuma olduğu için kurulun toplanma günü. Kurul da derhal salıveriyor ya da açığa yönlendiriyor. Açık da izinli olduğu için Kadir Şeker 31 Temmuz'a kadar dışarda olacak."
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