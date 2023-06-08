KADİR ŞEKER TAHLİYE Mİ OLDU? Kadir Şeker serbest mi kaldı? Cezaevinden çıktı mı, kaç yıldır cezaevinde? Kadir Şeker kimdir?

Son dakika haberine göre, Kadir Şeker (22), açık cezaevine alındığı için koronavirüs nedeniyle 31 Temmuz'a kadar yeniden izinli olarak tahliye edildi. İşte detaylar...
KADİR ŞEKER TAHLİYE Mİ OLDU?
Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezası onandıktan sonra tekrar tutuklan Kadir Şeker (22), açık cezaevine alındığı için koronavirüs nedeniyle 31 Temmuz'a kadar yeniden izinli olarak tahliye edildi.
KADİR ŞEKER OLAYI
Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker, 1 Haziran 2023'te Kadınhanı ilçesinde yakalanmıştı.
Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 12 yıl 6 ay hapis cezası kararının ardından 7 Temmuz 2022'de Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Kadir Şeker, hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle yapılan yeniden yargılama sonucunda aldığı 10 yıl 10 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından aranıyordu.