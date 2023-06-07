OnlyFans nedir, kapatıldı mı? OnlyFans'a erişim engeli şoku! OnlyFans neden yasaklandı?

"ONLYFANS KAPATILSIN" KAMPANYASI
+18 içeriklere yer vermesiyle bilinen OnlyFans'ın Türkiye'de engellenmesi için kampanya başlatıldı. Bazı kullanıcıların aile üyelerini platformda paylaştığının iddia edilmesinin ardından konu sosyal medyada gündem oldu.
OnlyFans, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) platformuna şikayet edilmeye başlandı.
ONLYFANS KAPATILDI MI?
Yapılan şikayetler sonucunda Türkiye, erotik içerikli bu siteye erişim engeli getirdi.
ONLYFANS NEDİR?
Onlyfans'ta insanlar aylık üyelik satın alarak fotoğraf, video, canlı yayın gibi çeşitli içerikleri görüntülüyor. İçerik esas olarak YouTuber'lar, fitness eğitmenleri, modeller, içerik üreticiler ve tanınmış kişilerin mesleklerinden para kazanmak için oluşturuluyor.