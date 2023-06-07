Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 07.06.2023 12:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.06.2023 12:31
    ABONE OL

    MEB e-Okul not girişi ne zaman kapanacak? Devamsızlık ve not bilgisi sorgulama... 2.dönem e-Okul ne zaman kapanacak 2023?

    Yaz tatiline çok az bir zaman kala öğrenciler bir yandan "e okul ne zaman kapanacak" sorusunun yanıtı da araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi sayesinde devamsızlık, sınav notları, karne notu gibi daha pek çok bilgiye hem öğrencilerin hem de velilerin kolayca ulaşması mümkün oluyor. Yaz tatili için heyecan dolu geri sayım başlamışken sınavlardan alacakları puanlarla birlikte karne notunun nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Peki, 2.dönem e-Okul ne zaman kapanacak 2023? MEB e-Okul not girişi ne zaman kapanacak? Devamsızlık ve not bilgisi sorgulama...

    takvim.com.tr
    2.dönem e-Okul ne zaman kapanacak 2023?

    Yaz tatiline çok az bir zaman kala öğrenciler bir yandan "e okul ne zaman kapanacak" sorusunun yanıtı da araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi sayesinde devamsızlık, sınav notları, karne notu gibi daha pek çok bilgiye hem öğrencilerin hem de velilerin kolayca ulaşması mümkün oluyor. Yaz tatili için heyecan dolu geri sayım başlamışken sınavlardan alacakları puanlarla birlikte karne notunun nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Peki, 2.dönem e-Okul ne zaman kapanacak 2023? MEB e-Okul not girişi ne zaman kapanacak? Devamsızlık ve not bilgisi sorgulama...

    E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

    E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

    Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu, yeni uygulamayla e-Okul karne gününe kadar açık kalıyor.

        E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

        e-Okul VBS giriş için, https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi butonuna tıkladıktan sonra öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarası ile birlikte sorgulama yapılabiliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        SMA’da gen terapisi başlıyor
        Haberler Haberler MEB e-Okul not girişi ne zaman kapanacak? Devamsızlık ve not bilgisi sorgulama... 2.dönem e-Okul ne zaman kapanacak 2023?
            loading
            SON DAKİKA