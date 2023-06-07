Efsane seri Yüzüklerin Efendisi'nden hayranlarına müjdeli haber geldi! J.R.R. Tolkien'in kaleme aldığı Yüzüklerin Efendisi serisinin yeni filmleri geliyor. Filmin yapım şirketi Warner Bros., New Line Cinema ile anlaştığını ve yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri çekmeyi planladığını duyurdu. Peki, Yüzüklerin Efendisi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar..
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen ve Amazon Prime'da yayınlanan The Lord Of The Rings: The Rings Of Power dizisi, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi'nden binlerce yıl öncesini konu ediniyordu. Dizinin ikinci sezon çekimleri sürerken Orta Dünya'nın yeniden beyazperdeye taşınacak olması heyecan yarattı.
Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serisinin yönetmeni Peter Jackson'ın arkasında bulunan New Line Cinema'nın yeni filmlerin de yapımını üstleneceğini duyurdu.