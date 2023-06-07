BAHÇELİEVLER RİSK HARİTASI 2023! İstanbul fay hattına göre riskli ilçeler! Bahçelievler deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu?

İstanbul depremi için 'yaklaşıyor' açıklamaları gelirken, Bahçelievler'de oturan vatandaşlar da ''Bahçelievler deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu?'' sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen yıkıcı depremler sonrasında birçok vatandaş tartışma programlarında konu edilen Marmara Depremi ve İstanbul depremine yönelik açıklamaları yakından takip etmeye başladı. İşte İstanbul fay hattına göre riskli ilçeler ve Bahçelievler deprem risk haritası.
Megakent İstanbul'da depem fay hattına en yakın ilçeler belli oldu. İstanbul deprem haritası içinde fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler şöyle:
Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar
BAHÇELİEVLER DEPREM RİSK HARİTASI 2023
Bahçelievler İstanbul deprem risk haritasına göre 1. Derece deprem bölgesi olarak değerlendiriliyor.
Buna göre depremi en çok hissedecek bölgeler arasında yer alan Bahçelievler ilçesi için bina sağlamlık testi öncelikli olmak üzere zemin raporu üzerinde de durulması gerekiyor.