Son günlerde Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak sorusuyla ilgili detaylar merak konusu oldu. Özellikle son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden yeni Genelkurmay Başkanı açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? Yeni Genelkurmay başkanı açıklandı mı, kim olacak, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!