İBRAHİM KALIN KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümünde 1992 yılında lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans tahsilini İslâm düşüncesi ve felsefe alanında Malezya'da tamamladı. George Washington Üniversitesi'nde beşerî bilimler ve mukayeseli felsefe alanında Molla Sadra'nin Bilgi Teorisi ve Anti-Subjektivist bir Epistemolojinin İmkânı başlıklı teziyle 2002 yılında doktor oldu.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde akademik araştırmalar yaptı. College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi.

2005-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın kurucu başkanlığını yaptı. 2007 yılında İslam ve Batı başlıklı kitabı yayımlandı. Bu çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği'nin Fikir Ödülü'nü kazandı. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion ve Oxford Dictionary of Islam gibi ansiklopedilere katkılarda bulundu. 2014 yılında Akıl ve Erdem, 2015 yılında Varlık ve İdrak, 2016 yılında ise Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş başlıklı kitapları yayımlandı.