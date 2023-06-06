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    • Haberler
    • 06.06.2023 10:31
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    • 06.06.2023 10:31
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    MTA FAY HATTI SORGULAMA 🔍 - Bursa DİRİ FAY HATLARI hangileri? Bursa deprem riski haritası 📈 7 aktif fay hattı!

    Bursa diri fay hatları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bursa'da nüfus yoğunluğu ve bina yapısı sebebiyle deprem risk durumu sorgulanıyor. AFAD tarafından hazırlanan Türkiye Rİsk durumu haritasında Bursa birinci derece riskli iller arasında bulunuyor. Peki, Bursa diri fay hatları neler? Bursa diri fay hatları hangileri? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bursa deprem riski haritası

    Bursa diri fay hatları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bursa'da nüfus yoğunluğu ve bina yapısı sebebiyle deprem risk durumu sorgulanıyor. AFAD tarafından hazırlanan Türkiye Rİsk durumu haritasında Bursa birinci derece riskli iller arasında bulunuyor. Peki, Bursa diri fay hatları neler? Bursa diri fay hatları hangileri? İşte detaylar...

    BURSA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

    AFAD tarafından hazırlanan risk durumu raporuna göre Bursa birinci derece riskli iller arasında yer almaktadır. Bursa Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bulunmaktadır.

    İşte diğer birinci derece riskli iller; İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt

    BURSA KUZEY ANADOLU FAYI ETKİSİ ALTINDA

    Türkiye'de yaşanan depremin ardından vatandaşlar tarafından kendi bölgelerinin riskli olunup olunmadığı merak ediliyor. Kuzey Anadolu Fay Zonunun etkisi altında bulunan ve 1'inci derece deprem bölgesinde olan Bursa ili için araştırmalar sürüyor.

        EN RİSKLİ BÖLGELER ARASINDA YER ALIYOR

        AFAD'ın Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'na göre Bursa birinci derece riskli bölge içerisinde yer alıyor. Haritaya göre; Bursa'da, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgeler birinci derece deprem riski taşıyor.

        Bursa ili ve çevresi sismik aktivite açısından oldukça hareketli bir coğrafyada bulunmaktadır. Marmara Bölgesinin çoğu yerinde olduğu gibi Türkiye'nin en aktif fay kuşaklarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun etkisi altındadır.

        DEPREMLER BU HATLARDA BEKLENİYOR

        Bursa çevresinde yıkıcı etki yaratabilecek depremler Gemlik-Geyve Segmenti, Uluabat Fayı, Bursa Fayı'ndan beklenmelidir. Geçmişte bu fayların neden olduğu depremler Bursa yöresini etkilemiştir.

        BURSA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

        🔸Maden Tetkik Arama Enstitüsü raporlarına göre Bursa'da aktif olarak yer alan fay hatları, isimleri ve etkilediği bölgeler şu şekilde;

        🔸Bursa fayı / Kent meydanı, Atatürk Stadyumu, Altıparmak ve kent merkezini etkiliyor

        🔸Gemlik fayı / Gemliğin tamamını ve Gemliğe bağlı bölgeleri etkiliyor

        🔸Zeytinbağı-Mudanya fayı / Mudanya, Tirilye ve civarını etkiliyor

            🔸Çalı fayı / İhsaniye, Beşevler, Ataevler, Üçevler, Demirci ve civarını etkiliyor

            🔸Uluabat fayı / Uluabat gölü ve çevresini etkiliyor

            🔸Orhaneli fayı / Orhaneli ilçesi ve dağ ilçelerinin bir kısmını etkiliyor

            🔸Barakfakih fayı / Barakfakih, Kestel ve Gürsu civarını etkiliyor

            BURSA'DA İKİNCİ DERECEDE DEPREM BÖLGELERİ HANGİLERİ?

            Büyükorhan

            Harmancık

            İnegöl Kurşunlu ve Tahtaköprü

            Keles
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            Haberler Haberler MTA FAY HATTI SORGULAMA 🔍 - Bursa DİRİ FAY HATLARI hangileri? Bursa deprem riski haritası 📈 7 aktif fay hattı!
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