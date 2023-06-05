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    • 05.06.2023 18:27
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    • 05.06.2023 18:27
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    msb.gov.tr MSÜ TERCİH SONUÇ EKRANI 2023! MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kadın, erkek taban puanları...

    MSÜ tercih sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri 3 Mayıs Çarşamba günü başladı ve 29 Mayıs'ta sona erdi. Şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    msb.gov.tr MSÜ TERCİH SONUÇ EKRANI 2023!

    Belirlenen tarihte tercihlerini tamamlayan adaylar MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı ziyaretlerine başladı. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kadın, erkek taban puanları nasıl? İşte detaylar...

    MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri 3 Mayıs Çarşamba günü başladı ve 29 Mayıs'ta sona erdi.

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek. Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

    MSÜ tercih sonuçlarının geçtiğimiz yıl olduğu haziran ayının üçüncü haftası açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinde açıklanacak.

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    Geçen yıl 2022'de yapılan sınavın ardından 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemleri gerçekleşmiş sonuçlar ise 20 Haziran 2022 tarihinde açıklanmıştı.

        Buna göre 2023 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayının ortasında açıklanması bekleniyor.

        2022 MSÜ KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU (KADIN-ERKEK) TABAN PUANLARI

        Harp okulları kadın adaylar:

        Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 396,92667

        Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 386,50110

        Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266

        Harp okulları erkek adaylar:

        Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 350,92813

        Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 311,56385

        Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375

        Kara Harp Okulu Sözel Taban Puanı: 348,02558

        ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI

        Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,44629
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        Haberler Haberler msb.gov.tr MSÜ TERCİH SONUÇ EKRANI 2023! MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kadın, erkek taban puanları...
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