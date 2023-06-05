msb.gov.tr MSÜ TERCİH SONUÇ EKRANI 2023! MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kadın, erkek taban puanları...

Belirlenen tarihte tercihlerini tamamlayan adaylar MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı ziyaretlerine başladı. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kadın, erkek taban puanları nasıl? İşte detaylar...
MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri 3 Mayıs Çarşamba günü başladı ve 29 Mayıs'ta sona erdi.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek. Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.
MSÜ tercih sonuçlarının geçtiğimiz yıl olduğu haziran ayının üçüncü haftası açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinde açıklanacak.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Geçen yıl 2022'de yapılan sınavın ardından 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemleri gerçekleşmiş sonuçlar ise 20 Haziran 2022 tarihinde açıklanmıştı.