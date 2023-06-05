İOS 17 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Apple İOS 17 özellikleri neler olacak? Hangi modeller İOS 17 güncellemesini alacak?

Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) 2023 etkinliğiyle yeni güncellemeleri ve cihazlarını tanıtması bekleniyor. Apple kullanıcıları iOS 17'nin ne zaman çıkacağını ve hangi özellikleri barındıracağını merak ediyor.
ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Apple geçtiğimiz sene iOS 16 güncellemesini Eylül ayında kullanıcıları ile buluşturmuştu. Şirketin iOS 17 güncellemesini de iPhone 15 serisiyle ile birlikte Eylül ayında çıkarmayı planladığı aktarıldı.
iPhone 15 NASIL OLACAK?
Forbes'in aktardığına göre, iPhone 15 serisinin, 14 serisinden çok da farklı olmadan küçük revizyonlar yapılarak müşteriler ile buluşturulacağı, firmanın 16 serisinde ise ekranı yüzde 10 civarında büyüteceği öne sürüldü.