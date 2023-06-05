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    • Haberler
    • 05.06.2023 14:50
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    • 05.06.2023 14:50
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    İOS 17 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Apple İOS 17 özellikleri neler olacak? Hangi modeller İOS 17 güncellemesini alacak?

    İOS 17 güncellemesi hakkında aramalar hız kazandı. Apple kullanıcıları iOS 17'nin ne zaman çıkacağını ve hangi özellikleri barındıracağını merak ediyor. Peki, İOS 17 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Apple İOS 17 özellikleri neler olacak? Hangi modeller İOS 17 güncellemesini alacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İOS 17 çıktı mı, ne zaman çıkacak 2023?

    Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) 2023 etkinliğiyle yeni güncellemeleri ve cihazlarını tanıtması bekleniyor. Apple kullanıcıları iOS 17'nin ne zaman çıkacağını ve hangi özellikleri barındıracağını merak ediyor.



    ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

    Apple geçtiğimiz sene iOS 16 güncellemesini Eylül ayında kullanıcıları ile buluşturmuştu. Şirketin iOS 17 güncellemesini de iPhone 15 serisiyle ile birlikte Eylül ayında çıkarmayı planladığı aktarıldı.

    iPhone 15 NASIL OLACAK?

    Forbes'in aktardığına göre, iPhone 15 serisinin, 14 serisinden çok da farklı olmadan küçük revizyonlar yapılarak müşteriler ile buluşturulacağı, firmanın 16 serisinde ise ekranı yüzde 10 civarında büyüteceği öne sürüldü.

        MACBOOK AIR VE MAC MODELLERİ

        Ayrıca haberde Apple'ın etkinlikte tahmini 15 inçlik MacBook Air'i tanıtacağı ifade edilirken, M2 Max ve M2 Ultra işlemcili masaüstü Mac modellerinin de görücüye çıkabileceği belirtildi.

        APPLE WATCH'A WIDGET GELİYOR

        Apple, watchOS 10 ile büyük bir değişiklik yapmaya ve widget'ları bu kez Apple Watch'a getirmeye hazırlandığı belirtildi. Ayrıca şirketin bu yıl ve önümüzdeki yıllar için yeni sağlık özellikleri üzerinde çalıştığı aktarıldı.

        iOS 17 HAKKINDA BİLİNENLER


        Kilit ekranı yazı tipi boyutu seçenekleri
        Özel kilit ekranı tasarımını diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşma seçeneği
        Apple Müzik şarkı sözlerinin kilit ekranından görünebilir olması
        Apple Müzik'e basitleştirilmiş yeni arayüz tasarımı
        Uygulama kitaplığı klasörlerinin manuel olarak yeniden adlandırılabilir olması
        Kontrol merkezi tasarım değişiklikleri
        El feneri parlaklık kaydırıcısı



        iOS 17 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK MODELLERİ
        iPhone 14 serisi
        iPhone 13 serisi
        iPhone SE 2023
        iPhone SE 2022
        iPhone 12 serisi
        iPhone 11 serisi
        iPhone XS ve XS Max
        iPhone XR
        iPhone 8 ve 8 Plus
        iPhone X

        WWDC 23 NE ZAMAN?
        Apple'ın düzenlediği bu konferans bugün (5 Haziran) TSİ 20.00'da düzenlenecek. Etkinlik Apple TV'den online olarak takip edilebilecek.
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        Haberler Haberler İOS 17 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Apple İOS 17 özellikleri neler olacak? Hangi modeller İOS 17 güncellemesini alacak?
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