İOS 17 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Apple İOS 17 özellikleri neler olacak? Hangi modeller İOS 17 güncellemesini alacak?

MACBOOK AIR VE MAC MODELLERİ

Ayrıca haberde Apple'ın etkinlikte tahmini 15 inçlik MacBook Air'i tanıtacağı ifade edilirken, M2 Max ve M2 Ultra işlemcili masaüstü Mac modellerinin de görücüye çıkabileceği belirtildi.

APPLE WATCH'A WIDGET GELİYOR



Apple, watchOS 10 ile büyük bir değişiklik yapmaya ve widget'ları bu kez Apple Watch'a getirmeye hazırlandığı belirtildi. Ayrıca şirketin bu yıl ve önümüzdeki yıllar için yeni sağlık özellikleri üzerinde çalıştığı aktarıldı.