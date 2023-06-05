Apple Vision Pro özellikleri neler? Apple WWDC 2023'te neler tanıtıldı? Gerçeklik algınızı değiştirecek...

Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) 2023 etkinliğiyle yeni güncellemeleri ve cihazlarını tanıttı.
APPLE VISION PRO'YU TANITTI!
Vision Pro öncelikle bir AR cihazı olarak konumlandırıldı, ancak bir kadran kullanarak artırılmış ve tam sanal gerçeklik arasında geçiş yapabiliyor. Cihaz kumandasız bir yapıya sahip ve uygulamaları açmak için onlara bakmak yeterli. Seçmek için dokunabilir ve kaydırmak için hafifçe vurabilirsiniz ve ayrıca sesli komutlar da verebilmek mümkün. Açıkçası Vision Pro ile kullanıcının ihtiyacı olan tek şeyin bir oda olduğunu söyleyebiliriz.
ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Apple geçtiğimiz sene iOS 16 güncellemesini Eylül ayında kullanıcıları ile buluşturmuştu. Şirketin iOS 17 güncellemesini de iPhone 15 serisiyle ile birlikte Eylül ayında çıkarmayı planladığı aktarıldı.