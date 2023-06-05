Apple Vision Pro özellikleri neler? Apple WWDC 2023'te neler tanıtıldı? Gerçeklik algınızı değiştirecek...

APPLE VISION PRO'YU TANITTI!

Vision Pro öncelikle bir AR cihazı olarak konumlandırıldı, ancak bir kadran kullanarak artırılmış ve tam sanal gerçeklik arasında geçiş yapabiliyor. Cihaz kumandasız bir yapıya sahip ve uygulamaları açmak için onlara bakmak yeterli. Seçmek için dokunabilir ve kaydırmak için hafifçe vurabilirsiniz ve ayrıca sesli komutlar da verebilmek mümkün. Açıkçası Vision Pro ile kullanıcının ihtiyacı olan tek şeyin bir oda olduğunu söyleyebiliriz.