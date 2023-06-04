Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 04.06.2023 07:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.06.2023 07:01
    ABONE OL

    MEBBİS Uzman Öğretmenlik Başvuru ekranı 2023! Uzman öğretmenlik, Başöğretmenlik sınavına nasıl başvurulur? Kılavuz ve şartlar...

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Uzman ve Başöğretmen başvuru tarihlerini açıklandı. Uzman ve Başöğretmen başvurusunda bulunmak isteyen öğretmenler ise 'Uzman ve Başöğretmen başvuru tarihleri ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    MEBBİS Uzman Öğretmenlik Başvuru Ekranı 2023!

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Uzman ve Başöğretmen başvuru tarihlerini açıklandı. Uzman ve Başöğretmen başvurusunda bulunmak isteyen öğretmenler ise 'Uzman ve Başöğretmen başvuru tarihleri ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

    UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV BAŞVURU TARİHLERİ

    MEB takvimine göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na katılmak isteyen adaylar başvurularını 29 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecek.

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

    Kariyer basamaklarında yükselme sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise Öğretmenler Günü olan 24 Kasım tarihinde adaylar ile paylaşılacak.

    UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapılabilir.

    2023 UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA: KARİYER BASAMAKLARI TAKVİMİ BELLİ OLDU!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzman öğretmenlik sınavı hakkında takvimi paylaştı:

    "Yaklaşık 583 bin öğretmenimiz bu haktan yararlandı, öğretmenlerin yaklaşık yüzde 99'u sınava girdi, yüzde 97'si başarılı oldu ve 583 bin öğretmenimiz uzman öğretmen veya başöğretmen olarak özlük haklarında iyileşme sağladılar. Eğitim süreçlerinden geçtiler. Daha önceden de açıkladığınız gibi her yıl bu sınavlar tekrarlanacak. Takvim belli oldu;

    18 Mayıs tarihi itibarıyla süreç başlıyor. 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında başvuruları alacağız. 17 Temmuz - 8 Eylül tarihleri arasında onların eğitimleri olacak. 19 Kasım tarihi itibarıyla da sınavı yapacağız ve sonuçları da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız."

    UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

    Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak

    öğretmenlerde;

    a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte

    en az on yıl hizmeti bulunmak,

    b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

    c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

    ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman

    Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

    d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak

    gibi şartlar aranacaktır.

    BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

    Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman

    öğretmenlerde;

    a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl

    hizmeti bulunmak,

    b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

    c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

    ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik

    Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

    d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacaktır.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Emekliye en az 10 bin lira
    Haberler Haberler MEBBİS Uzman Öğretmenlik Başvuru ekranı 2023! Uzman öğretmenlik, Başöğretmenlik sınavına nasıl başvurulur? Kılavuz ve şartlar...
        loading
        SON DAKİKA