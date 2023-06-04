MEBBİS Uzman Öğretmenlik Başvuru ekranı 2023! Uzman öğretmenlik, Başöğretmenlik sınavına nasıl başvurulur? Kılavuz ve şartlar...

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV BAŞVURU TARİHLERİ

MEB takvimine göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na katılmak isteyen adaylar başvurularını 29 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Kariyer basamaklarında yükselme sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise Öğretmenler Günü olan 24 Kasım tarihinde adaylar ile paylaşılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapılabilir.

2023 UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA: KARİYER BASAMAKLARI TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzman öğretmenlik sınavı hakkında takvimi paylaştı:

"Yaklaşık 583 bin öğretmenimiz bu haktan yararlandı, öğretmenlerin yaklaşık yüzde 99'u sınava girdi, yüzde 97'si başarılı oldu ve 583 bin öğretmenimiz uzman öğretmen veya başöğretmen olarak özlük haklarında iyileşme sağladılar. Eğitim süreçlerinden geçtiler. Daha önceden de açıkladığınız gibi her yıl bu sınavlar tekrarlanacak. Takvim belli oldu;

18 Mayıs tarihi itibarıyla süreç başlıyor. 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında başvuruları alacağız. 17 Temmuz - 8 Eylül tarihleri arasında onların eğitimleri olacak. 19 Kasım tarihi itibarıyla da sınavı yapacağız ve sonuçları da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız."

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak

öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte

en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman

Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak

gibi şartlar aranacaktır.

BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman

öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl

hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik

Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacaktır.