Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? Yeni Genelkurmay başkanı açıklandı mı, kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanı'nın Yaşar Güler olmasıyla yeni Genelkurmay Başkanı hakkında araştırmalar hızlandı. Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Peki, Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? İşte son gelişmeler!

