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    • Haberler
    • 03.06.2023 18:40
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    • 03.06.2023 18:40
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    TRABZONSPOR ALANYASPOR maçı canlı izle! 3 Haziran 2023 Trabzonspor Alanyaspor maçı kesintisiz, şifresiz, FULL HD, 4K canlı yayın izle...

    Trabzonspor - Alanyaspor maçı canlı yayını en sık aratılanlar arasında yerini aldı. 37. hafta müsabakası Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. Kririk müsabakada iki ekip de mutlak 3 puan almak istiyor. Trabzonspor kazanırsa bu sezon ilk defa 3'te 3 yapmış olacak. İşte Trabzonspor Alanyaspor maçı canlı yayını...

    takvim.com.tr
    TRABZONSPOR ALANYASPOR maçı canlı izle!

    Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor.İşte Trabzonspor Alanyaspor maçı canlı yayını...

    TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM

    TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

    Trabzonspor: Taha Tepe, Eren, Taha, Hüseyin, Larsen, Bakasetas, Siopis,Hamsik, Trezeguet, Visca, Umut

    Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Furkan, Fatih, Çağan, Candeias, Umut, Fer, Doumbia, Yusuf Özdemir, Oğuz Aydın, Erencan Yardımcı

    TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Trabzonspor - Alanyaspor maçı 3 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

    BJELICA YÖNETİMİNDE İLK PEŞİNDE

    Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez 3 maç art arda kazanma başarısı gösterecek. Bjelica yönetiminde, ligin son 2 haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 yenen bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanması durumunda üst üste 3. galibiyeti alarak bu sezon ilki yaşayacak.

        HAMSIK'E VEDA

        Trabzonspor'da dün futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Marek Hamsik'e taraftarlar veda edecek.

        Alanyaspor maçıyla Trabzon'da son kez bordo-mavili taraftarlar önüne çıkacak Hamsik için kulüp de taraftarları maça davet etti.
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        Haberler Haberler TRABZONSPOR ALANYASPOR maçı canlı izle! 3 Haziran 2023 Trabzonspor Alanyaspor maçı kesintisiz, şifresiz, FULL HD, 4K canlı yayın izle...
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