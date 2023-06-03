Ticaret Bakanı Ömer Bolat kimdir? Ömer Bolat kaç yaşında, nereli?

Bugün mazbatasını MHP Lideri Devlet Bahçeli'den alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yemin ederek göreve başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görev alacak bakanların ismi tek tek duyuruldu. Peki, Ömer Bolat kimdir? İşte detaylar...
ÖMER BOLAT KİMDİR?
Prof. Dr. Ömer Bolat, 30 Ağustos 1963 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk-orta-ticaret lisesi tahsilini İstanbul'da Yaptı. Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, uluslararası ekonomik ilişkiler bölümünden 1984 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Avrupa entegrasyonu alanında Hollanda-Amsterdam Üniversitesi, Avrupa Enstitüsü'nde tamamladı.
Askerlik görevini 1989 yılı içinde Gölcük'te yaptı. Eylül 2015 tarihinden itibaren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde uluslararası ekonomi, yönetim, işletme ve girişimcilik alanında Yüksek Lisans dersleri vermektedir. Evli ve iki çocuK babasıdır.