Ticaret Bakanı Ömer Bolat kimdir? Ömer Bolat kaç yaşında, nereli?

Askerlik görevini 1989 yılı içinde Gölcük'te yaptı. Eylül 2015 tarihinden itibaren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde uluslararası ekonomi, yönetim, işletme ve girişimcilik alanında Yüksek Lisans dersleri vermektedir. Evli ve iki çocuK babasıdır.